Vairākas radiostacijas visā pasaulē pēc HBO veidotās dokumentalās filmas "Leaving Neverland" demonstrēšanas no rotācijas izņēmušas Maikla Džeksona dziesmas, vēsta ārvalstu mediji.

HBO veidotā filma jau izraisījusi plašas diskusijas gan sociālajos tīklos, gan medijos. "Leaving Neverland" atklāj jaunus faktus par Maikla Džeksona rančo "Neverland" notikušajiem seksuālajiem pārkāpumiem pret nepilngadīgajiem. Filmā savas atmiņas stāsta divi vīrieši – Veids Robsons un Džeimss Seifčaks, kuri rančo pabijuši kā bērni. Tāpat filmā iekļautas intervijas ar viņu ģimenēm.

Filma pirmizrādi piedzīvoja jau 25. janvārī Sandensas filmu festivālā, bet plašāka publika ASV to varējā noskatīties divās daļās 3. un 4. martā HBO. Lielbritānijā filmas pirmizrāde "Channel 4" ir šajās dienās – 6. un 7. martā.

Filmu veidojis britu režisors Dens Rīds, kurš jau paziņojis, ka vēlas filmēt turpinājumu, kurā tiktu intervēti arī citi upuri, kuri bērnībā viesojušies bēdīgi slavenajā rančo.

Šobrīd Maikla Džeksona dziesmas jau netiek atskaņotas trijās radiostacijās Kanādā – CKOI un "Rythme", kas raida franču valodā, kā arī "The Beat", kas domāta angliski runājošajai auditorijai.

Tāpat apstiprināts, ka no popmūzikas karaļa mūzikas atteikušās arī vairākas radiostacijas Jaunzēlandē, tai skaitā RNZ, kas ir Jaunzēlandes sabiedriskais radio.

Tāpat no Maikla Džeksona mūziku vismaz uz pāris nedēļām no rotācijas izņēmusi holandiešu stacija NH.

"Cilvēki vairs nespēs klausīties šo mūziku tāpat kā līdz šim," paudis NH programmas redaktors un žurnālists Arjans Snejders.

Populārā amerikāņu sarunu šovu vadītāja Opra Vinfrija paudusi, ka šoreiz dokumentālā filma ir lielāka par Maiklu Džeksonu, norādot, ka tās sekas būs daudz plašākas nekā popmūzikas karaļa slavas iedragāšana.

Tikmēr sociālajos tīklos uzsākata kampaņa Maikla Džeksona piemiņas aizstāvībai. Ar mirkļbirku #MJInnocent "Twitter" tiek publicēti dziedātāju atbalstoši ieraksti, uzsverot viņa vērienīgo labdarību un saucot filmas varoņus par meļiem. Savukārt Londonā pie "Channel 4" ēkas 6. martā noticis Maikla Džeksona fanu protests, mudinot ticēt faktiem, nevis cilvēkiem.

Maikls Džeksons (1958–2009) ir viens no 20. gadsimta slavenākajiem un ietekmīgākajiem mūziķiem, nereti dēvēts par "popmūzikas karali". Karjeru sācis jau agrā bērnībā kā viens no ģimenes grupas "The Jackson 5" dalībniekiem. Solokarjeru Džeksons uzsāka 70. gadu sākumā, bet vispasaules slavu guva 80. gados, ar albumu "Thriller" un tā hitiem uzsākot jaunu ēru pasaules popmūzikā, kļūstot par vienu no nozīmīgakajiem 20. gadsimta pēdējo desmitgažu populārās kultūras simboliem. Līdzās žilbinošai karjerai un iespaidīgajam talantam, Džeksons ieguva arī skandalozu slavu, gan ar plastiskajām operācijām, cenšoties mainīt ādas krāsu un izskatu, gan baumām un apsūdzībām par viņam piederošajā rančo piedzīvoto seksuālo vardarbibu pret bērniem. Tomēr līdz šim tas nebija mazinājis viņa pielūdzēju pulku, kā arī licis radiostacijām spert tik radikālus soļus, kā populāru dziesmu izņemšana no rotācijas.

2009. gadā tika izsludināta Maikla Džeksona atgriešanās koncertu sērija Londonā, tomēr tā nenotika jo mūziķis 2009. gada 25. jūnijā pēkšņi mira no sirdsdarbības apstāšanās.