Valentīndienas priekšvakarā no Dzintaru koncertzāles skanēs skaistākās mīlas ārijas

Valentīndienas priekšvakarā, 13. februārī, pulksten 21 kanālā "ReTV" televīzijas skatītājus priecēs koncerts no Dzintaru koncertzāles "Skaistākās operu ārijas". Ar jaunu programmu – skaistākajām latviešu un ārzemju komponistu mīlas ārijām – uzstāsies pasaulslavenais operdziedātājs Aleksandrs Antoņenko, mecosoprāns Laura Grecka un baritons Jānis Apeinis, kā arī kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" diriģenta Jāņa Liepiņa vadībā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā informē Dzintaru koncertzāles pārstāvji, koncertā skanēs fragmenti no Volfganga Amadeja Mocarta mīlas intrigu un asprātīgu cīņu caurvītās operas "Figaro kāzas" un smalki psiholoģiskā meistardarba "Dons Žuans". Franču maigums, čigānu brīvības alkas un spāņu temperaments atklāsies lappusēs no Žorža Bizē operas "Karmena". Programmā iekļauti arī fragmenti no itāļu veristu Džakomo Pučīni un Pjetro Maskanji operām, kā arī latviešu komponistu Jāzepa Vītola, Emīla Dārziņa un Arvīda Žilinska opermūzika. Savukārt elegants flirts un mīlas uzvaras prieks ieskanēsies operešu un neapoliešu mūzikā, atgādinot par mīlestības un dzīves svinēšanu, tā raksta organizatori.

Aleksandrs Antoņenko pēdējos desmit gados iekarojis pasaules ievērojamāko operteātru un koncertu skatuves, izdziedot teju 30 tenoru lomu. Jau kopš 2004. gada viņš ir kļuvis par starptautiski atzītāko Latvijas tenoru, kurš ar panākumiem debitējis Berlīnes operās, Drēzdenes "Semperoper", Oslo un Stokholmas Karaliskajā operā, Ženēvas, Parīzes, Romas un Minhenes opernamos, Vīnes valsts operā, Londonas Koventgārdena un arī Ņujorkas Metropoles operteātrī. Diriģenta Rikardo Muti vadīta, spoži aizritēja A. Antoņenko debija Otello lomā prestižajā Zalcburgas festivālā 2008. gadā. Gadu vēlāk viņš ar milzu panākumiem debitēja Metropoles operteātrī Ņujorkā, kurā A. Antoņenko tagad atgriežas jau regulāri, atveidojot vadošās tenoru lomas.

Mecosoprāns Laura Grecka ir Latvijas Nacionālās operas soliste kopš 2010. gada. Viņas repertuārā līdzās operlomām ir arī vokālinstrumentāli darbi, baroka un laikmetīgās mūzikas opusi. Dziedātāja koncertējusi Lietuvā, Igaunijā, Norvēģijā, Beļģijā, Vācijā un Nīderlandē, kur 2012. gadā Amsterdamas "Concertgebouw" Greckas interpretācijā izskanēja Mālera cikls "Klejojošā mācekļa dziesmas".

Jānis Apeinis Latvijas Nacionālajā operā dzied jau kopš 2003. gada un atveidojis daudzas vadošās baritona lomas. Mākslinieks trīs reizes apbalvots ar akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" balvu kā "Labākais operas solists", kā arī bijis nominēts Latvijas Lielajai mūzikas balvai kategorijā "Gada mūziķis". Dziedājis titullomu Pētera Čaikovska operā "Jevgeņijs Oņegins" Pēterburgas Mihaila teātra jauniestudējumā, kas 2013. gadā tika novērtēta ar Krievijas prestižo teātra balvu "Zelta maska".

Jānis Liepiņš ir Latvijas Nacionālās operas diriģents kopš 2014. gada, un no 2019. gada septembra viņš ir arī pirmais kapelmeistars Manheimas Nacionālajā teātrī. Mūziķa veikums novērtēts ar Lielo mūzikas balvu kategorijā "Gada jaunais mūziķis" un laikraksta "Diena" gada balvu kultūrā. 2017. gadā J. Liepiņš debitējis pie Krievijas Nacionālā simfoniskā orķestra diriģenta pults Maskavā.

Ņemot vērā publisko pasākumu ierobežojumus, koncerti Dzintaru koncertzālē joprojām ir skatāmi attālināti – televīzijas kanālā "ReTV".