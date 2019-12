Valmierā būs Ziemas mūzikas festivāls

Valmierā no 2020. gada 13. līdz 19. janvārim norisināsies Starptautiskais ziemas mūzikas festivāls. Šoreiz tam izvēlēts vadmotīvs "Gadsimti spēlējas", portālu "Delfi" informē pilsētas pašvaldības pārstāvji.

""Gadsimti spēlējas" – tas ļauj izpausties esošajiem un topošajiem mūziķiem. Kādam labāk patīk renesanses laika skaņdarbi, citam – džezs. Tā būs saspēle arī ar skatītājiem. Viena gadsimta slieksni nākamgad pārkāps arī skola. Jubilejas gadu sāksim īstā dzimšanas dienas noskaņā – ar festivālu," stāsta Valmieras Mūzikas skolas direktore Inese Sudraba.

Festivāla laikā plānoti trīs koncerti. 17. janvārī pulksten 18.00 Valmieras 5.vidusskolā skanēs koncerts "Pjacollas un Baha kontrapunkts". Ansambļa "Tangoriginales" – Marks Viļenskis (čells), Savva Zihs (akordeons) un Andris Veinbergs (kontrabass) – sagatavotajā programmā skanēs divu dažādu laikmetu un stilistikas mūzika – atšķirīga un vienlaikus līdzīga. Zināms, ka tango meistars Astors Pjacolla savā daiļradē iedvesmojies no baroka dižgara Johana Sebastiāna Baha, un paralēles šo divu talantu skaņumākslā meklē ansamblis "Tangoriginales". 2014. gadā dibinātā ansambļa mūziķi ir starptautisku konkursu laureāti. Viņiem tuvs ir tango un džeza tradīcijās sakņots repertuārs, kurā dziļa emocionalitāte savijas ar nospriegotu dramatismu un spirdzinošu brīvības sajūtu.

18. janvārī pulksten 19.00 Valmieras Kultūras centrā uzstāsies kvartets "Perpetuum Ritmico": sitaminstrumentu meistari Guntars Freibergs, Elvijs Endelis, Ernests Mediņš un Mikus Bāliņš. 2014. gadā dibinātais "Perpetuum Ritmico" ir vienīgais pastāvīgi koncertējošais sitaminstrumentu ansamblis Latvijā.

Mūziķi mācījušies un pilnveidojušies gan Latvijā, gan ārzemēs. Viņu priekšnesumos saklausāmas dažādas stilistikās iezīmes, sākot no tautas mūzikas un populārās mūzikas stilu ietekmes, līdz pat avangardam. "Perpetuum Ritmico" jaunā koncertprogramma ir ilgi lolots mūziķu sapnis izzināt un iztēloties, kā varētu būt skanējusi pirms vairākiem gadsimtiem rakstītā klasikas dižgaru mūzika, ja tolaik jau būtu bijuši pieejami tik attīstīti sitaminstrumenti kā mūsdienās. Jaunu noskaņu iegūst zināmi skaņdarbi, tostarp Bēthovena "Mēnesnīcas sonāte" un Vivaldi "Gadalaiki", arī Rimska-Korsakova "Kamenes lidojums" un lappuses no Šopēna, Mocarta, Sensānsa un daudzu citu skaņražu opusiem.

Festivāla noslēgumā, 19. janvārī pulksten 14.00, Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcā skanēs ērģelmūzikas koncerts "Svētku fanfaras". Uzstāsies Ilze Reine (ērģeles), Jānis Porietis (trompete), Jenss Emīls Holms (Jens Emil Holm, trompete), Kārlis Rērihs (mežrags), Artūrs Bērziņš (trombons) un Roberts Brants (tuba) un metāla pūšaminstrumentu kvintets Jāņa Porieša vadībā.

Ērģelniece Ilze Reine raksturo koncertprogrammu: "Kur ir orķestris, tur vienmēr ir svētki. Klausītājus brīžiem pārsteigsim kā teju divi orķestri. Metāla pūšaminstrumentu spožums ir brīnumains un neikdienišķs. Apvienojumā ar ērģeļu stabuļu bagātīgajiem tembriem krāšņā un kuplā kopskaņa iegūs papildu dimensijas un spēku." Daudzveidīgs ir arī repertuārs – no barokāla svinīguma līdz mūsdienu komponistu skaņumākslai. Līdz ar monumentālo Johana Sebastiana Baha mūziku skan Džovanni Gabrieli liriskā kancona, Romualda Jermaka gavilējošās miniatūras un Renātes Stivriņas "BACH fantāzija", Oskara Šepska Ozianna un Maijas Einfeldes Sanctus, arī Karstena Klompa spožās fanfāras un virkne vēl citu iespaidīgu opusu.

Savukārt, lai uzzinātu vairāk par Valmierā dzimušo izcilo komponistu Jāzepu Vītolu, kurš devis būtisku ieguldījumu Valmieras Mūzikas skolas tapšanā, festivāla rīkotāji aicina 15. janvārī pulksten 14.00 apmeklēt viktorīnu Valmieras 5. vidusskolā. Izmantojot dažādus spēles elementus, lai interesanti ir arī skatītājiem, Vidzemes mūzikas skolu komandas sacentīsies erudīcijā, atklājot dažādus faktus par komponistu. Viktorīna Ziemas mūzikas festivālā pirmo reizi norisinājās pirms diviem gadiem. Pērn to rīkoja Smiltenes Mūzikas skola. Smiltenē iegūstot pirmo vietu, organizatoru gods atgriezies pie Valmieras Mūzikas skolas.

16. janvārī pulksten 18.00 Valmieras 5.vidusskolā gaidāms Valmieras Mūzikas skolas pedagogu koncerts. "Festivālā šī būs pirmā reize, kad uzstāsies tikai pedagogi. Protams, tas mums ir izaicinājums, jo lielākoties pedagogi ir līdzjutēju rindās, kad uzstājas viņu audzēkņi. Jau tagad pedagogu apvienības rosās, lai iepriecinātu un ielīksmotu klausītājus," stāsta Sudraba.

Jau ierasts, ka Ziemas mūzikas festivālā skan koncerts-maratons. Tas notiks 18. janvārī no pulksten 10.00 līdz 17.00 Valmieras Kultūras centrā. Skaņdarbus būs sagatavojuši Valmieras Mūzikas skolas audzēkņi, pedagogi un draugi no citām mūzikas skolām, savukārt ar nedaudz plašāku programmu apmēram pusstundas garumā uzstāsies ciemiņi no Lietuvas un Igaunijas. Programma būs skatāma skolas mājaslapā vms.valmiera.lv. Interesenti aicināti apmeklēt visu koncertu-maratonu vai izvēlēties sev vēlamo laiku. Mākslinieki nav ierobežoti skaņdarbu izvēlē, turklāt būs iespēja baudīt gan solo uzstāšanos, gan grupu un ansambļu priekšnesumus, skanēs instrumentālā mūzika, dziedājumi, arī žanru ziņā programma būs daudzveidīga.

Starptautiskā Ziemas mūzikas festivāla organizatori ir Valmieras Mūzikas skola sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību, Valmieras Kultūras centru un Valmieras 5.vidusskolu.