Valmiermuižas etnomūzikas festivālā uzstāsies itāļu grupa 'Canzoniere Grecanico Salentino'

Valmiermuižas parkā 15. jūlijā norisināsies ikgadējais starptautiskais Valmiermuižas etnomūzikas festivāls, kura galvenās zvaigznes šoreiz būs globālās jeb pasaules mūzikas industrijā īpaši iecienītie mākslinieki "Canzoniere Grecanico Salentino" (CGS) no Itālijas.

Pēc diviem gadiem grupa un tās daudzie fani svinēs CGS 50 gadu jubileju, taču tas nenozīmē lēnīgu slīdēšanu mierpilnākas tradicionālās muzicēšanas virzienā, raksta festivāla rīkotāju pārstāvis Kaspars Zaviļeiskis.

Par Itālijas ģeogrāfiskā zābaka papēdī atrodamā Salento apgabala zīmolu kļuvušā ansambļa sastāvs jau vairākkārt mainīts, vienmēr pielāgojoties aktuālas etnomūzikas tendencēm, par ko liecina arī grupas jaunākie ieraksti un koncerti. Ne velti pirms pieciem gadiem CGS saņēma vienu no prestižākajiem globālās mūzikas apbalvojumiem – britu žurnāla "Songlines" balvu kā Pasaules labākā grupa.

Septiņu mūziķu un vienas dejotājas apvienību jau vairāk nekā 15 gadus vada dziedātājs, vijolnieks un perkusionists Mauro Durante, kura ģimene ir CGS dibinātāji un uzturētāji no paaudzes paaudzē. Grupas galvenais mērķis ir saglabāt un no jauna aktualizēt Dienviditālijas picika (pizzica) mūzikas un dejas tradīciju, kas ir viens no populārās tarantellas paveidiem. Šis komplekts spēj novest cilvēku transā, taču CGS piedāvātais transs ir eksplozīvs, kaislīgs un ceļojumu pa dažādiem laikiem piedāvājošs. Attiecīgi festivālā norisināsies arī tarantellas meistarklase, klāsta Zaviļeiskis.

Interesanti, ka "Canzoniere Grecanico Salentino" tulkojumā nozīmē "Salento grieķu dziesmugrāmata", norādot uz grieķu saknēm grupas dzimtajā Apūlijas reģionā un mūsdienu grieķu valodai radniecīgā grekaniko jeb griko dialekta lietojumu tajā. Grupas mūziķu muzikālajai attīstībai nozīmīga ir arī regulāra sadarbība ar citiem globālās mūzikas spīdekļiem (Ballake Sissoko, Ibrahim Maalouf, Piers Faccini), laikmetīgās mūzikas komponistiem (Ludovico Einaudi) un brīvdomātājiem no populārās mūzikas vides (Stewart Copeland no "The Police").

"CGS māca, kā lokālu mūziku pārvērst globālā zīmolā," rakstīts britu laikrakstā "The Guardian", savukārt koncertapskatā "The New York Times" uzsvērts, ka "CGS bija virpuļviesulis".

Jau ziņots, ka festivāla muzikālā programma norisināsies uz divām skatuvēm, pamīšus uzstājoties kā pašmāju, tā ārvalstu māksliniekiem no Itālijas, Norvēģijas un Ukrainas.

Skandināvu kultūru šajā festivālā pārstāvēs "Torgeir Vassvik Band". 60 gadu jubileju pērn rudenī nosvinējušais Torgeirs Vasviks ir sāmu mūziķis no Norvēģijas ziemeļiem – Gamvikas reģiona. Viņa šamaniskais vokāls un perkusiju rituāls radīts polārā klimata un Ziemeļu ainavu iespaidā. Torgeirs apvieno sāmu joiku dziedāšanu ar rezonējošu rīkles dziedājumu un piedāvā savu programmu klausītājiem visā pasaulē .Viņš ir multimākslinieks, kā arī aktīvs dabas aizsardzības un pamatiedzīvotāju tiesību aizstāvis.

Ukrainu Valmiermuižas etnofestivālā pārstāvēs grupa "Joryj Kłoc" – folkroka apvienība no Ļvivas, kas atradusi jaunu skanējumu tradicionālajiem ukraiņu instrumentiem. "Joryj Kłoc" šogad svin 15 gadu jubileju, un, protams, aktīvi iestājas pret asiņaino karu savā dzimtenē.

Grupas nosaukums radies no slepenā slenga, ko lieto slēgtās rata liras un kobzas spēlētāju brālībās: "joryj" nozīmē "cienījamais", "godājamais", bet "kłoc" – "mačo", "stiprinieks" vai "vecākais". Mūsdienu valodā runājot, "Joryj Kłoc" var interpretēt kā "Godājams cilvēks", "Vēsie džeki" vai vienkārši "V.I.P.". Tikpat "VIPīgi" unikāls ir arī grupas skanējums – bungas, ratu lira, elektriskā ģitāra un viola savijas roķīgā turbo-folkā, kas Ukrainas dienvidaustrumos nodēvēts pat par "kazaku break-beat".

Pazīstamākā pašmāju grupa festivālā šogad būs "Jauno Jāņu orķestris" – pirmatnējas enerģijas piesātināta jaunfolka apvienība, ko pirms desmit gadiem izveidoja rokgrupas "Dzelzs vilks" līderis Juris Kaukulis. Viņa un draugu izpildījumā latviešu dainas tiek iedzīvinātas oriģinālā, elektroakustiskā mūzikā, kurā saklausāmas ietekmes gan no pop un rokmūzikas, gan tautas un elektroniskās mūzikas.

Latvijas mūsdienu tautas mūzikas žanru pārstāvēs daudzveidīgi mākslinieki – ievedot gan meditācijā, gan jautros deju ritmos. Tāpat kā pērn pēc dzīvās mūzikas programmas naktī uzstāsies arī etnodisko DJ duets – Dīvs Reiznieks un Kaspars Zaviļeiskis, piedāvājot kolorītu dažādas globālās mūzikas "lecamprogrammu".

Festivāla teritorija 15. jūlijā būs atvērta no pulksten 13 un tajā būs pieejama bagātīga kultūras un izklaides programma gan lieliem, gan maziem. Festivāla tēma šogad ir "pretstati pievelkas", izceļot vēlamo gan mākslā un kulinārijā, gan arhitektūrā, apkārtējā ainavā un cilvēku attiecībās.

Līdz ar tumsu norisināsies jau par festivāla tradīciju kļuvusī uguns skulptūras iedegšana – šoreiz spāņu māksliniekam Džordi NN pievienosies starptautiska radošā komanda: Rīgas cirka skolas pasniedzējs un vienīgais Sīra rata mākslinieks Latvijā Aleksejs Smolovs, gaisa apļa un uguns mākslas lietpratēja Lizete Volka no Igaunijas un Latvijas etnomūzikas vidē labi zināmais kontrabasists Staņislavs Judins, kopā piedāvājot apmeklētājiem maģisku, muzikālu mūsdienu cirka performanci.

Festivālā varēs baudīt arī dzeju slavenās somu dzejnieces Heli Lāksonenas un latviešu dzejnieka Gundara Godiņa izpildījumā, skatīt etīžu teātra "Nerten" izrādi, jaunāko latviešu kino sadarbībā ar LKA Nacionālo filmu skolu, brīvdabas mākslas izstādi, kā arī piedalīties citās aktivitātēs.

Netālu no festivāla teritorijas atrodamajā Valmiermuižas stallī būs iespēja uzcelt arī savu telti, kur pārnakšņot. Bērniem līdz 16 gadu vecumam ieeja festivālā būs bez maksas.