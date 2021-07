Vasaras beigās Valmiermuižā notiks pārceltais etnofestivāls 'Sviests'

Vasaras izskaņā, 28. augustā, Valmiermuižā gaidāms etnofestivāls "Sviests", kas tradicionāli iepriekš noticis vasaras saulgriežu laikā, bet šogad pandēmijas ierobežojumu dēļ tika pārcelts. Festivāla tēma šogad – dzelzs.

Jau iepriekš ziņots, ka etnofestivāls "Sviests" ir iesaistījies Radošās Eiropas projektā "NuFolk – Global Connections", kā ietvaros tiek veidots starptautisks folka orķestris, kurš uzstāsies arī Valmiermuižā.

Festivālā uzstāsies ukraiņu grupa "Dakh Daughters", pagan metal karognesēji "Skyforger", kā arī "Rahu the Fool". Programmu papildina arī grupa "Quartetto Areasud" no Sicīlijas, kas festivāla dienas daļā uzstāsies kopā ar latviešu dziedātājām no grupas "Saucējas". Vakaru ar dančiem noslēgs "Kaktu balles muzikanti".

Īpaša festivāla atpazīšanas zīme ir uguns skulptūra, kuru arī šogad radīs mākslinieks Jordi NN no Spānijas.

"Valmiermuižā izcelsim ļaudis, kuri jaudā – kuriem pašiem, viņu darbiem un izpausmēm raksturīga jauda – mūzikā, amatniecībā, dzīves uztverē. Viens no jaudīgākajiem dabas elementiem ir dzelzs, ko tomēr tīrā izpausmē dabā nevar sastapt. Līdz ar to gan sviests, gan dzelzs ir kultūras produkts – tīra, dabiska manta, kura radusies, cilvēkam jaudīgi uz to iedarbojoties – kuļot un kaļot. Pandēmijas laiks, kas, cerams, vasaras noslēgumā būs jau pierimis, daudziem lika ieturēt garu pauzi, izvērtēt savas prioritātes un pielāgot ikdienu, tāpēc festivāla apmeklētājiem vēlamies sniegt jaunu, enerģisku uzrāvienu – kuļam sviestu un kaļam dzelzi," festivāla tematiku ieskicē organizatori.

Vairāk informācijas par programmu atrodama etnosviests.lv.

Vakara koncertu apmeklēt klātienē būs iespēja tiem skatītājiem, kuri ir vakcinēti pret Covid-19, vai kuri ir to pārslimojuši. Pie ieejas apmeklētājiem būs jāuzrāda ieejas biļete kopā ar derīgu personu apliecinošu dokumentu un Covid-19 sertifikātu. Ieejas biļete būs derīga tikai kopā ar sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu. Vakara koncerts pieejams no 12 gadu vecuma (nosacījums var tikt mainīts, ņemot vērā aktuālos kultūras pasākumu ierobežojumus).