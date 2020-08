Vasaras izskaņā Dzintaru koncertzālē uzstāsies 'DaGamba' un 'Sinfonietta Rīga'

Grupa "DaGamba" un kamerorķestris "Sinfonietta Rīga" ar diriģentu Normundu Šnē pie diriģenta pults uzstāsies vasaras sezonas noslēguma koncertā 4. septembrī pulksten 20.00 Dzintaru koncertzālē.

Kā informē koncertzāles pārstāvji, programmā skanēs "DaGamba" iecienītāko skaņdarbu izlase, īpaši izceļot šā gada lielos jubilārus Ludvigu van Bēthovenu, kuram šogad aprit 250 gadu, un Pēteri Čaikovski, kuram aprit 180 gadu.

Kā uzsver koncerta rīkotāji, grupa "DaGamba" savā radošajā darbībā apvieno dažādas muzikālās kultūras, veidojot unikālu un īpašu skanējumu. "Mūziķi drosmīgi dodas vēl neapgūtās mūzikas pasaulēs, kas sniedz izpildījumam neatkārtojamu dinamiku un vitalitāti. Grupas mērķis ir robežu pārkāpšana un šķietami nesavienojamo savienošana – dažādas pasaules, tradīcijas un klausītāju paaudzes. Viņi ir klasiskās mūzikas rokeri un dauzoņas, apbrīnojami aranžētāji, kuru lielkoncerti "Arēnā Rīga" un "Palladium" pulcējuši klausītāju tūkstošus. Akadēmiski skolotie mūziķi savā izpildījumā drosmīgi sintezē popa, roka, klasisko un pasaules mūziku. Grupas šovi ir monumentāli un efektīgi, klasiskās mūzikas melodijas iedzīvinot ar neticamu dinamismu un vitalitāti," pauž organizatori.

Programmā skanēs skaņdarbi no albuma "LudwigVanRammstein" (2017), kurā apvienoti divi vācu mūzikas grandi – grupa "Rammstein" un Ludvigs van Bēthovens. Piektās simfonijas taktis savīsies ar dziesmu "Du Riechst So Gut", Septītās simfonijas lēnā daļa ar dziesmu "Mutter", populārais klavieru skaņdarbs "Elīzei" atbalsosies dziesmā "Sonne". "DaGamba" pianists Dainis Tenis par šo programmu teicis: "Cik skaista un melodiska patiesībā ir "Rammstein" mūzika, un kāda mežonīga jauda caurstrāvo Bēthovena darbus! Sākumā šis savienojums likās traks un nerealizējams, taču ar laiku atklājām, cik organiski šīs dažādo laiku melodijas cita citu papildina, veidojot muzikālu sinerģiju ar netverami mežonīgu skaistumu." Arī grupas "Rammstein" mūziķi ir dzirdējuši "DaGamba" veikumu un par to izteikušies ļoti atzinīgi.

Koncertā skanēs arī skaņdarbu izlase no grupas albuma "DaGamba feat Tchaikovsky" (2019), kurā krievu romantisma ģēnija Pētera Čaikovska emocionālā un melodiskā mūzika ievibrējas ar rokam raksturīgo dinamismu un ritmu. Grupa ar lieliem panākumiem un pilnībā izpārdotiem koncertiem atskaņojusi šo koncertprogrammu daudzās pilsētās Latvijā, Krievijā un Ukrainā. Tāpat koncertā Dzintaros skanēs grupas oriģinālskaņdarbi, ieskanēsies intonācijas no grupas "ABBA" un Sergeja Prokofjeva mūzikas, kā arī Karla Orfa "Carmina Burana" aranžējums, kas grupai atnesa starptautisku atzinību un uzaicinājumu uzstāties Glastonberijas festivālā.

Grupu "DaGamba" 2011. gadā izveidoja čellists Valters Pūce. Viņam pievienojās bērnības draugs čellists Antons Trocjuks. Pēc pāris gadiem, eksperimentējot ar dažādiem mūzikas stiliem un instrumentiem, viņi satika perkusionistu Hamidrezu Rahbaralamu un pianistu Daini Teni, izveidojot internacionālu grupas sastāvu. Vēlāk, 2016. gadā, kad grupai pievienojās arī bundzinieks Artūrs Jermaks, tā pirmo reizi uzstājās tās pašreizējā sastāvā.

Līdz šim "DaGamba" ir uzstājusies 14 dažādās valstīs (Austrijā, Austrālijā, Beļģijā, Igaunijā, Kazahstānā, Krievijā, Latvijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Nīderlandē, Polijā, Slovākijā, Turcijā, Ukrainā). Viņi koncertējuši tādos prestižos mūzikas forumos kā Glastonberijas festivālā, "Eurosonic" mūzikas konferencē, "Waves Vienna" konferencē, uz festivāla "Positivus" galvenās skatuves, "Mix Festival", "Zorlu" džeza festivālā un citur.

Visi pieci "DaGamba" studijas albumi "New life" (2012), "Recycled" (2015), "Seasons" (2016), "LudwigVanRammstein" (2017) un "DaGamba feat Tchaikovsky" (2019) ir ieguvuši nominācijas Latvijas "Grammy" jeb Zelta mikrofonā, turklāt "LudwigVanRammstein" albums bija nominācijas "Labākais albuma dizains" un "Labākais instrumentālās mūzikas albums" laureāts.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.