Vasaras sezonu Kalnciema kvartālā atklās 'Laika suns'

Līdz ar siltā gadalaika tuvošanos, ceturtdien, 25. maijā, ar grupas "Laika suns" koncertu Kalnciema kvartālā tiks atklāta vasaras sezonas kultūras programma "Vasara ārā. Vasara kopā."

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Laika suns" ir rokgrupa no Rīgas, kas šajā pavasarī svin 10 gadu pastāvēšanas jubileju. Grupas sastāvā ir Arnis Račinskis, Kārlis Josts, Elvijs Pārpucis un Jānis Burmeisters. Grupa plašāk pazīstama ar dziesmām "Pavasari" un "Atceries Rīgu vasaras naktīs". "Laika suns" muzikālajās saknēs ir britpopa ģitārmūzika un urbāni ritmi, savienoti ar naktdzīves smeldzi.

"Esam priecīgi, ka tieši mums ir dota iespēja likt punktu salnām un pelēcībai, tāpēc aicinām darīt to kopā, atverot Kalnciema kvartāla vasaras sezonu! Būs visas tās dziesmas, kuras tu jau zini, plus dažas no tām, kuras tu zināsi jau pavisam drīz," uz koncertu aicina mūziķis Arnis Račinskis.

Papildu muzikālajai programmai, Kalnciema kvartāls programmas "Vasara ārā. Vasara kopā" aicinās piedalīties plaša spektra tematiskajos vakaros, kas veltīti konkrētām interesentu grupām, to starpā mākslas pasaules baudītājiem, galda spēļu un šaha cienītājiem, literatūras mīlētājiem, veselīga dzīvesveida piekritējiem, tūrisma entuziastiem un ne tikai, tādējādi aicinot izbaudīt siltos vasaras vakarus gan plašākā, gan šaurākā konkrētās tēmas interesentu lokā. Kalnciema kvartālā notiks arī vairāki pasākumi bērniem un jauniešiem, to skaitā radošās meistarklases dažādu mākslinieku vadībā, izziņas un jaunatklāšanas prieku veicinošas darbnīcas.

Līdz ar vasaras sezonas atklāšanu 25. maijā, Kalnciema kvartāla kultūras dzīves organizatori izziņos plašāku un detalizētāku vasaras programmas plānu. Gluži kā iepriekš, par visiem aktuālajiem pasākumiem, koncertiem un tematiskajiem tirdziņiem Kalnciema kvartāls regulāri informēs medijus, kā arī publicēs informāciju savos sociālo mediju kontos.