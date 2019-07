Vasarīgi foto: Festivāla 'Fono Cēsis' otrās dienas spilgtākie kadri

Vasarīgā un bezrūpīgā gaisotnē nedēļas nogalē aizvadīts Latvijas lielākā bezmaksas festivāls "Fono Cēsis". Piedāvājam atskatu uz festivāla otro dienu un tās spilgtākajiem priekšnesumiem fotogrāfijās.

Jau ziņots, ka "Fono Cēsis" notika 19. un 20. jūlijā, šoreiz apmeklētājus pulcējot pilsētas Smilšu laukumā.

Uz festivāla skatuves kāpa gan dziesminieks Haralds Sīmanis, gan grupa "Franco Franco, dziedātājs Kriss Noa, kā arī grupas "The Sound Poets", "Laika suns", kā arī īpašie viesi no Izraēlas – grupa " Age is a Box". Par jautru noskaņojumu gādāja "Comedy Latvia" komiķi, bet nakts ballīti nodrošināja virkne populāru dīdžeju.

Atgādinām, ka festivāls "Fono Cēsis" notiek jau piekto gadu, turpinot kādreizējā mūzikas un sporta festivāla "Fonofest" tradīciju.