'VEF Jazz Club' koncertsērijā notiks A BU un 'Freedoms Trio' koncerts

4. jūlijā "VEF Jazz Club" koncertsērijā sadarbībā ar festivālu "Rīgas Ritmi" uzstāsies ķīniešu brīnumbērns A BU un – mūzikas apvienība "Freedoms Trio", kuras dalībnieki nāk no Brazīlijas, Norvēģijas un Mozambikas, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Koncerts notiks VEF Kultūras pils vestibilā.

Kā raksta koncerta rīkotāji, pianista A BU meistarība un muzikālā inteliģence ir pārsteidzoša, ņemot vērā viņa jaunību – 20 gadus vecs mūziķis uz lielās skatuves uzstājas jau kopš 13 gadu vecuma. A BU šobrīd dzīvo Ņujorkā un studē klasisko klavierspēli prestižajā "Juilliard School Pre-College" pie amerikāņu profesora Ernestu Barruju. A Bu ir izdevis divus albumus – "88 Tones of Black and White" un "Butterflies Fly in Pairs", kā arī uzstājies dažādās pasaulē slavenās koncertu norises vietās, ieskaitot Pekinas "Forbidden City" koncertzālē, Maskavas Pētera Čaikovska koncertzālē, un Parīzes "Foundation Louis Vuitton and Olympia" un slavenajā klavieru kompānijas "Fazioli" koncertzālē Itālijā.

UNESCO un Thelonious Monk džeza institūts vairākkārt aicinājuši mākslinieku piedalīties "International Jazz Day's All-Star Global Concert", kur A Bu dalījis skatuvi ar tādiem mūziķiem kā Herbijs Henkoks (Herbie Hancock), Markuss Millers (Marcus Miller) un Tils Broners (Till Brönner). Mūziķis ieguvis pirmo vietu "Montreux Jazz Solo Piano 2015" un "Riga Jazz Stage 2019" konkursos.

"Freedoms Trio" līdera, ģitārista un mūzikas ierakstu producenta Steinara Ādnekvama (Steinar Aadnekvam, Norvēģija) projekts apvieno mūziķus no tālām un eksotiskām valstīm – kopā ar viņu grupā spēlē basists un vokālists Rubems Farjas (Rubem Farias, Brazīlija) un bundzinieks, dziedātājs Deodato Sigvirs (Deodato Siquir, Mozambika), kuru radošā brīvība smeļ iedvesmu savā izcelsmes zemes kultūrā. Džeza mūzikai veltītais portāls "Jazztimes" grupas sniegumu ietver vienā vārdā – "Pārsteidzošs!"

Steinars Ādnekvams, dzimis Bergenā, ir kļuvis par vienu no izcilākajiem ģitāristiem uz Skandināvijas džeza skatuves pēdējās desmitgades laikā. 2009. gadā Upsalas Starptautiskajā ģitārmūzikas festivālā Ādnekvams saņēma nomināciju "Young Nordic Guitarist Award", viņš bija finālistu vidū arī "Norsk JazzIntro, Molde Jazz" festivālā. Drīz pēc tam Steinars nodibināja savu mūzikas izdevniecību "MMYH Records / Music Makes You Happy" un 2010. gadā izlaida debijas albumu "Simple Things". Albumu atzinīgi uzņēma gan skatītāji, gan kritiķi, un tās izlaišanas dienā zviedru laikraksts "Dalademokraten" to novērtēja ar vārdiem "Gada džeza albums!" 2016. gadā sadarbība ar "Losen Records" turpinājās, izlaižot albumu "Freedoms Trio". Kopš tā laika grupa ir piedalījusies vairāk nekā 100 koncertos Norvēģijā, Zviedrijā, Somijā, Dānijā, Vācijā, Beļģijā un Šveicē. 2018. gadā tiek izlaists jauns albums ar nosaukumu "Freedoms Trio II".

Klausītāju iecienītā VEF Kultūras pils organizētā cikla "VEF Jazz Club" pasākumu sērija sākās 2018. gadā, un šogad jau dubultoja koncertu skaitu. Kopumā sērijā ir plānoti astoņi pasākumi ar augsti kvalitatīvu pašmāju un ārzemju mākslinieku sniegumiem.