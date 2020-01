'VEF Jazz Club' muzicēs 'Peter Sarik Trio' un Evilena Protektore

VEF Kultūras pils koncertsērijā "VEF Jazz Club" 28. janvārī pulksten 19.00 uzstāsies "Peter Sarik Trio" no Ungārijas un džeza dziedātāja no Latvijas – Evilena Protektore, portālu "Delfi" informē VEF Kultūras pils pārstāvji.

“Peter Sarik Trio” ir viena no vadošajām un populārākajām džeza mūziķu apvienībām Ungārijā, kas savu iedvesmu smēlusies komponista Bēlas Bartoka dinamiskajā daiļradē, radot jaunus aranžējumus.

"Neviens cits komponists nav atstājis tik lielu ietekmi uz džeza mūziku kā ungāru dižgars Bēla Bartoks", tā uzskata trio mūziķi. “Bartoka mūzika ir pilna ar tīru aizrautību, mistēriju, pirmatnēju dziļumu un skaidrību; viņa skaņdarbu spēks un dinamika atstāj neizdzēšamu iespaidu uz ikvienu, kas to klausās.”

Trio veidojis Bartoka skaņdarbu aranžējumus, ejot gandrīz vai Bartokam pretēju muzikālā materiāla izklāsta ceļu, tomēr vienmēr saglabājot saikni ar oriģinālo kompozīciju un īpašo Bartoka mūzikas skanējuma atmosfēru. Klavieru skaņdarbi, kas aranžēti trio sastāvam, darbi, kas oriģinālā rakstīti pilnam simfoniskajam orķestrim vai tautas dziesmu aranžējumi sniedz īpaši bagātīgu vielu improvizācijai. Šī programma būs īpašs baudījums vienlīdz kā džeza faniem, tā arī klasiskās mūzikas cienītājiem. Viņu albums ar nosaukumu “Jazz Request Show” ieguva Ungārijas Mūzikas ierakstu gada balvu (2014). Cits albums, “The Jazz Request Show 2, The Lucky Dog” savukārt tika nominēts kā gada labākais CD, kas veltīts bērnu auditorijai. Trio mūziķi ir vairākkārt par saviem sasniegumiem ir ieguvuši nozīmīgus apbalvojumus, tai skaitā “Musician of the Year”, kas 2016. gadā piešķirts grupas līderim Pīteram Šarikam, kura kompozīcijas ir saņēmušas balvas ASV un Lielbritānijā.

Koncerta otrajā daļā būs baudāma “Peter Sarik Trio” saspēle ar Latvijas šībrīža vienu no prasmīgākajām džeza dziedātājām – Evilenu Protektori, ļaujot piepildīties mākslinieku sen lolotam sapnim – “Peter Sarik Trio” un Evilenas kopīgam koncerta.

Evilena Protektore ir džeza dziedātāja no Latvijas, Latvijas Mūzikas akadēmijas džeza nodaļas maģistrantūras absolvente, kur tagad pasniedz džeza vokālu. Viņa ir Grand Prix ieguvēja konkursā “Jazz Voices 2014” (Lietuva); kā arī tādos projektos kā “Jazz in Latvia” albuma ieraksts. 2016. gadā saņēma Nika Gotema balvu par ieguldījumu Latvijas džeza mūzika un dzīvē. Kopš 2015. gada Evilena arī ir grupas “Jazzatomy” komponiste un vokāliste. Evilena aktīvi sadarbojās ar Latvijas vadošiem džeza mūziķiem un piedalās projektos ar vairākiem bigbendiem un citiem kolektīviem. Bez visām muzikālajām aktivitātēm viņa ir arī vienīgā Latvijas džeza žurnāla “JAZZin.lv” līdzveidotāja, žurnāliste un producente.

Biļetes uz koncertu nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā.