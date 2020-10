VEF Kultūras pils 60. jubileju svinēs ar Raimonda Paula koncertu

Ar dažādiem koncertiem un izstādēm šoruden tiks svinēta VEF Kultūras pils 60. gadadiena, bet jubilejas kulminācija būs maestro Raimonda Paula koncerts "Daudz laimes!" 29. oktobrī, portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Koncerts iecerēts kā īpaša dāvana VEF Kultūras pils ilggadējiem kolektīvu vadītājiem, bijušajiem darbiniekiem un ikvienam interesentam, kurš vēlas izbaudīt apaļās jubilejas gaisotni. Kā uzsver organizatori, šī būs ekskluzīva iespēja dzirdēt maestro Raimonda Paula personīgi sagatavoto koncerta programmu, kas būs pārsteigums un veltījums VEF Kultūras pilij jubilejā.

Jubilejas programmā ieplānoti vairāki koncerti un izstādes.

20.oktobrī VEF Kultūras pilī notiks koncerts "No baroka līdz 20. gadsimtam" , kas ir daļa no jubilejas gadam par godu izveidotā koncertu cikla/platformas "Uz takts. Latvijas jaunie talanti" , kas turpmāk dos iespēju jaunajiem talantiem no visas Latvijas uzsākt skatuves mākslas ceļu, uzstājoties plašā publiskā koncertā vienā no lielākajiem Latvijas lielākajā kultūras centriem.

No 27. oktobra līdz 29.novembrim pilī būs apskatāmas trīs izstādes: VEF Kultūras pils ansambļa "Rīgas pantomīma" 64 gadu radošajai darbībai veltīta izstāde "Pieskarties debesīm" , VEF Kultūras pils tautas tēlotājmākslas studijas "Varavīksne" dalībnieka Gunāra Tirzīša gleznu personālizstāde "GT-85", kā arī VEF Kultūras pils vēstures restrospektīva fotoizstādē "Vēsturiskie mirkļi" .

Savukārt 16. novembrī gaidāma pasaules mūzikas grupas "Kanisaifa" un VEF Kultūras pils ansambļa "Rīgas pantomīma" radošajā tandēmā tapušā iestudējuma "Viens no miljona" pirmizrāde. Iestudējums veidots pēc Ričarda Baha stāsta "Kaija vārdā Džonatans Livingstons" motīviem.

Vairāk informācijas par jubilejas pasākumiem – VEF Kultūras pils mājaslapā.

VEF Kultūras pils ēka celta laikā no 1951. gada līdz 1960. gadam pēc arhitekta Nikolaja Semencova projekta un tika nodota vienam no lielākajiem Latvijas rūpniecības uzņēmumiem - Valsts elektrotehniskajai fabrikai (VEF). Ēka ir nozīmīgs sava laikmeta arhitektūras paraugs, kas atspoguļo gan attiecīgam laikam raksturīgo ēku tipoloģiju, gan arhitektoniski - mākslinieciskās kvalitātes. Tajā realizēja vērienīgu kultūrizglītības darbu un kultūras pasākumu organizēšanu.

2016. gada pavasarī VEF Kultūras pils ēkā tika uzsāktu apjomīgi un visas pastāvēšanas vēsturē nebijuši rekonstrukcijas un restaurācijas darbi, kas tika pabeigti 2017. gada rudenī. Plašākai publikai atjaunotā VEF Kultūras pils vēra durvis 2017. gada 18. novembrī.