VEF Kultūras pils Kamerzālē skanēs koncertuzvedums 'Orfeja metamorfozes'

Šā gada 12. oktobrī pulksten 18.00 VEF Kultūras pils notiks koncertuzvedums "Orfeja metamorfozes", portālu "Delfi" informē uzveduma veidotāji.

Uzvedumā piedalīsies aktieris Kārlis Freimanis, dziedātāja Ieva Parša, pianistes Herta Hansena, Jeļena Bugajenko un sieviešu koris "Dzintars". Koncertuzveduma režisore ir Inese Mičule, mākslinieciskā vadītāja ‒ Aira Birziņa.

Uzveduma nosaukums balstīts uz sengrieķu mitoloģijā pastāvošo dzejnieka un mūziķa Orfeja tēlu, kurš ar savu balsi un liras spēli spējis savaldzināt cilvēkus, dzīvniekus, augus, upes un akmeņus. "Orfeja metamorfozes" interpretē cilvēka jūtu pasauli ‒ mīlestību, uzticību un prieku mijiedarbībā ar skumjām un smeldzi, jo arī tās ir klātesošas ikviena cilvēka dzīvē un dara to īstu. Idejas pamatā ir mīlestība un uzticība daudzveidīgās nokrāsās, izpausmēs un laikmetos.

Kā raksta koncerta rīkotāji, uzveduma struktūru veidos dzejas un mīlas vēstuļu lasījumi mijiedarbībā ar mūziku. Tā būs dzejas valodas un mūzikas saruna ar klausītāju – no Šekspīra un Petrarkas līdz Jeseņinam un Rainim, no baroka madrigāliem un Rahmaņinova līdz Paulam Dambim un Arturam Maskatam. Caur dziesmām un kamermūziku koncertuzvedums ļaus izdzīvot plašu muzikālo nokrāsu gammu, uz mirkli attālinoties no ikdienas rūpēm. Izvēlētajos skaņdarbos un dzejā netrūks arī filozofiskā satura.