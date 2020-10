Ventspilī Annes Milleres koncerta ieskaņā būs Kārļa Auziņa solo performance

Ventspilī, koncertzālē "Latvija" 24. oktobrī vācu čellistes un komponistes Annes Milleres (Anne Müller) koncerta ievadā izskanēs saksofonista Kārļa Auziņa solo performance, portālu "Delfi" informēja koncertzāles "Latvija" pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā raksta koncerta organizatori, džeza un improvizētās mūzikas saksofonists Kārlis Auziņš savas muzikālās gaitas sācis Madonas Mūzikas skolā. Vēlāk turpinājis instrumenta spēli apgūt Rīgas Doma Kora skolas džeza nodaļā, bet pēc tam studējis Amsterdamā un Kopenhāgenā. Bakalaura studiju laikā, apgūstot džeza saksofona spēli, darbojies vairākos mūzikas sastāvos Nīderlandes galvaspilsētā un ārpus tās. Piemēram, ar "Keno Harriehausen quartet", iegūstot pirmās vietas konkursos "International Zeeland Jazz Award 2013", "Ujazz Award 2013" un "Mechelen Jazzcontest 2014".

2018. gadā kopā ar Matīsu Čudaru un Ivaru Arutjunjanu ierakstījis albumu "Baltic", kas gadu vēlāk ieguva balvu "Zelta mikrofons" kā labākais džeza mūzikas albums. Pērn dāņu mūzikas izdevniecības "Gotta Let It Out" paspārnē klajā nāca Kārļa Auziņa solo albums "Oneness and the Transcendent Truth". Sava tiesa atmiņu, atsauču uz šo ierakstu sagaidāma koncerta izpildījumā šīs nedēļas nogalē Ventspilī.

"Man mūzika tās labākajos brīžos ir sevis kā personības zaudēšana. Tu zaudē savu ego un kļūsti par daļu no mūzikas. Kaut kādā ziņā tu vairs neesi tu pats, tu esi daļa no lielākas enerģijas. Man mūzika ir plūsma. Ir tāds viens stāvoklis, balanss starp smadzenēm un zemapziņu, kad tu it kā zini, kur esi, ko dari, bet tas plūst dabiski, nevis tu apzināti izdomā, ko tagad spēlēsi. Tā, manuprāt, ir īstā sajūta, īpaši džeza mūzikā, kas ir mijiedarbība – pat ja spēlē viens, tu esi kopā ar publiku, ar telpu," kādā sarunā savas sajūtas muzicējot mēģinājis aprakstīt Kārlis Auziņš.

Jau iepriekš ziņots, ka vienā no laikmetīgās autormūzikas cikla "Ma" koncertiem 24. oktobrī Ventspilī uzstāsies pazīstamā vācu čelliste un komponiste Anne Millere.

Biļetes uz Annes Milleres un Kārļa Auziņa koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.