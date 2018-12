Ventspilī gaidāms čellistes Klarisas Džensenas koncerts

Gada noslēdzošo jeb ceturto laikmetīgās autormūzikas cikla "Ma" koncertu sestdien, 8. decembrī, Ventspilī, teātra nama "Jūras vārti" Jaunajā zālē sniegs čelliste Klarisa Džensena (Clarice Jensen) no Amerikas Savienotajām Valstīm, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no SIA "Kurzemes filharmonija".

Pazīstamā "Amerikāņu laikmetīgās mūzikas ansambļa" jeb "ACME" (no American Contemporary Music Ensemble – angļu val.) no Ņujorkas dibinātāja un mākslinieciskā vadītāja savu debijas solo albumu "For This From That Will Be Filled" laida klajā šī gada pavasarī. Ieraksts ir viņas un mākslinieka Džonatana Tērnera (Jonathan Turner) sadarbības rezultāts, kurā abi nododas akustiski un elektroniski radītas skaņas izpētei, mākslotam un bezapziņas tās attēlojumam.

"Savā ziņā joprojām balstīti gadu simtiem pazīstamajā un romantiskajā solo čella skanējumā, albumā ietverti skaņdarbi, kuros mūziķe ļaujas autoru un pašas vēlmei instrumenta skanējumu paplašināt, nojaukt pēdas klausītājam. Piemēram, tradicionālajai akustiskā čella spēlei talkā tiek ņemti dažādu efektu pedāļi, motīvi tiek ierakstīti un klāti viens otram pāri, un šo skaņu cilpas tiek atskaņotas dažādos ātrumos," raksta koncerta rīkotāji.

Koncerts Ventspilī būs viens no pirmajiem un ļoti nedaudzajiem Klarisas Džensenas solo uznācieniem Eiropā, un to pavadīs Dž. Tērnera "For this from that will be filled" īpaši veidotās video projekcijas, autoram pašam klātesot. Tiesa, šis gads mūziķei bijis mākslinieciski piesātināts, jo ar "ACME" aizvadītas vairākas koncertturnejas, atskaņojot Maksa Rihtera (Max Richter) un J. Jouhansona mūziku, bet nupat, pirms došanās uz Eiropu, K. Džensena kā īpašā viešņa Ziemeļamerikas turnejā pavadīja pazīstamo instrumentālās rokmūzikas apvienību "This Will Destroy You".

Biļetes uz Klarisas Džensenas koncertu 8. decembrī teātra nama "Jūras vārti" Jaunajā zālē nopērkamas "Biļešu serviss" tīklā. Pārdošanā ierobežots skaits nenumurētu sēdvietu.