Ventspilī koncertēs britu ērģelnieks Veins Māršals

Ventspilī, koncertzālē "Latvija" 6. decembrī ar vienīgo solo koncertu Latvijā viesosies pazīstamais britu ērģelnieks, diriģents un komponists Veins Māršals (Wayne Marshall), portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Pasaules slavu iemantojušais Veins Māršals ir Ķelnes "WDR Funkhausorchester" galvenais diriģents, kā arī Mančestras "Bridgewater Hall" ērģelnieks un asociētais mākslinieks. Klausītāji daudzviet viņu iepazinuši kā vienu no atzītākajiem Gēršvina (Gershwin), Bernstaina (Bernstein) un citu 20. gadsimta skaņražu darbu interpretiem.

Šajā sezonā starp atbildīgākajiem mākslinieka darbiem minama Māršala stāšanās pie diriģenta pults "Tonkünstler Orchestra" priekšā, atskaņojot Franča Šmita (Franz Schmidt) Otro simfoniju, sadarbībā ar Vankūveras un Sietlas simfoniskajiem orķestriem, kā arī Džordža Gēršvina operas "Porgijs un Besa" atskaņojums Vroclavas festivāla ietvaros. Sezonas noslēgumā viņš diriģēs Čehijas filharmoniķus, bet 2020. gadā kopā ar Ķelnes orķestri performancē "BEAThoven" atzīmēs Bēthovena 250 gadu jubileju, iedvešot 21. gadsimta elpu komponista 5. simfonijai. Nākošajā gadā Māršalam un dziedātājai Diānai Rīvzai (Dianne Reeves) plānota kopīga turneja Ķīnā un Japānā.

Būdams noslogots diriģents, kurš regulāri kā viesmākslinieks gatavo kopīgas programmas ar pasaules pazīstamākajiem orķestriem un labprāt atsaucas aicinājumam sadarboties nekonvenciālu, mūsdienīgu un starpžanru mākslas projektu realizācijā, Māršals ir arī pieprasīts un aktīvi koncertējošs ērģelnieks. Šajā sezonā viņam paredzēti solo koncerti ievērojamākajās pasaules koncertzālēs, kur vien atrodas stabuļu ērģeles – Elbas filharmonijā Hamburgā, Volta Disneja koncertzālē Losandželosā, arī Kimmela centrā Filadelfijā, Parīzes filharmonijā un citviet.

"Viņš acīmredzami ir mūslaiku augstākās raudzes virtuozs un ne mazāk kā fenomenāls," pēc Veina Māršala koncerta Londonā šī gada aprīlī, kurā mākslinieks atskaņoja Šarla Marijas Vidora (Charles-Marie Widor) un viņa audzēkņa Marsela Diprē (Marcel Dupré) ērģeļu simfonijas, par abu tēmām arī improvizējot, rakstījis kāds kritiķis.

Arī laikraksta "The Guardian" apskatnieks savulaik izcēlis Māršala improvizatora spilgto talantu, pirms vairākiem gadiem apmeklējot kādu no "BBC Proms" koncertiem Londonā, un atzīstot, ka kļūdījies, gaidot to bez īpaša entuziasma. "Viņš [Vāgnera mūziku] spēlēja satriecoši nepiespiesti un improvizētajā koncerta izskaņā, kad kontrapunktā līdzās stājās "Liebestod" un "Valkīru lidojums", zāle pamira," nācās atzīt Timam Ešlijam (Tim Ashley).

Biļetes uz Veina Māršala vienīgo ērģeļmūzikas solo koncertu Latvijā 6. decembrī pulksten 19.00 Ventspilī, koncertzālē "Latvija" nopērkamas "Biļešu paradīzes" tīklā.