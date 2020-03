Ventspilī koncertēs Ērlends Eije un grupa 'La Comitiva'

Koncertzāles "Latvija" sezonas izskaņā, 6. jūnijā, Ventspilī savu vienīgo koncertu Latvijā sniegs pazīstamais norvēģu mūziķis, komponists, dziedātājs Ērlends Eije (Erlend Øye) kopā ar grupu "La Comitiva" no Sicīlijas Itālijā, portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Lielākā daļa Latvijas klausītāju Ērlendu Eiji, visticamāk, pazīst kā pusi no norvēģu dueta "Kings Of Convenience", daudzi – kā kolektīva "Whitest Boy Alive" dibinātāju un radošo dzinējspēku, vēl kāds – pateicoties dalībai citos projektos, kā arī sadarbībai ar "Röyksopp", Hosē Gonzalesu (José González) un virkni citu mūziķu, domubiedru. 2012. gadā pēc pārcelšanās uz Sirakūzām Sicīlijā Ērlends Eije galveno uzmanību veltījis muzicēšanai kopā ar vietējo kolektīvu "La Comitiva". Jaucot tradicionālās skaņas ar atskaņām no Dienvidamerikas, mūziķu četrotnes daiļradē joprojām atbalsojas "Kings Of Convenience" akustiskā intimitāte. Pēdējo pāris gadu laikā šī muzikālā savienība ir koncertējusi daudzviet Eiropā (lai arī reti), kā arī devusies vairākās turnejās pa Dienvidamerikas valstīm, uzstājoties Čīlē, Ekvadorā, Kolumbijā, Peru, Argentīnā, Brazīlijā un Urugvajā.

"Varētu šķist dīvaini, taču Ērlends Eije šodien dzīvo, ignorējot popkultūrā vispārpieņemtos noteikumus. Vai, pareizāk sakot, tos veido un diktē pats. Ne Eije, ne arī viņa klausītāji nespēj un neuzskata par vajadzīgu skaidrot, kas padomā šīs tūkstošgades, iespējams, populārākajiem norvēģu popmūziķiem "Kings Of Convenience"? Duets pastāv, iepauzē, izjucis...? Vai arī, ko dara Ērlenda popgrupa "The Whites Boy Alive", kas 2014. gadā "oficiāli izjuka, bet nupat bez skaļa paziņojuma par atgriešanos un turpmākajiem plāniem klajā laidusi jaunu dziesmu. Tajā pat laikā mūsdienu paralēlajā realitātē – virtuālajā – viss ap Eiji virmojošais pelna popzvaigznei piedienošu uzmanību. Tā vien šķiet, ka daļa pasaules ir pastāvīgi aizturējusi elpu, gaidot kaut mazāko Ērlenda Eijes kustību. Un tai pat nav jābūt muzikālai," tā par mūziķi raksta koncerta rīkotāji.

Ērlenda Eijes un viņa sicīliešu domubiedru "La Comitiva" koncerts Ventspilī būs norvēģa otrā atgriešanās Latvijā pēc teju 14 gadiem, kad "Kings Of Convenience" Rīgā sniedza līdz šim vienīgo koncertu Latvijā.

Biļetes uz koncertu 6. jūnijā koncertzālē "Latvija" nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs. Līdz 16. martam tās nopērkamas par "cīruļu" jeb "early bird" cenām. Koncertam tuvojoties, biļešu cena pieaugs.