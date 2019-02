Ventspilī, teātra namā "Jūras vārti" 19. februārī savu pirmo un vienīgo koncertu Latvijā sniegs islandiešu pianists un komponists Oulavūrs Arnalds (Ólafur Arnalds), portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Oulavūrs Arnalds Latvijā viesosies savas pasaules turnejas "re:member" ietvaros kopā ar pavadošo stīgu kvartetu un bundzinieku. Ventspilī mūziķi ieradīsies no Tallinas, kur dienu iepriekš paredzēts koncerts "Alexel" koncertzālē, bet jau uzreiz pēc Ventspils koncerta kolektīvs dosies uz Viļņu, lai sniegtu koncertu "Compensa" koncertzālē.

19. februāra pasākuma apmeklētāji "Jūras vārtos" aicināti ierasties laikus, jo īsi pēc pulksten 19.00 vakaru uz īpašas skatuves ievadīs latviešu eksperimentālā džeza trio "KlusiKlusi". Tā sastāvā muzicē sevi jau pierādījuši jaunās paaudzes džeza mūziķi Kaspars Kurdeko (sitaminstrumenti), Rūdolfs Macats (taustiņinstrumenti) un Kaspars Vizulis (ģitāra un elektronika). Aizvadītajā gadā vinila platē izdotais trijotnes albums, kurā kāds saklausa Ņujorkas minimālismam radniecīgas idejas, kāds – skandināvu elektroniskās mūzikas ambienci vai "šveiciešu pianista Nika Berča (Nik Baertsch) meditatīvo atturību" (I. Šlāpins, "Rīgas Laiks"), ticis nominēts balvai "Zelta mikrofons" kategorijā "Labākais džeza, blūza vai soul mūzikas albums" 2018. gadā.

Jau stāstīts, ka netālu no Reikjavīkas, Mosfelsbēras (Mosfellsbær) pilsētiņā pirms 32 gadiem dzimušais Oulavūrs pusaudža gadus pavadīja spēlēdams bungas hardcore un smagā metāla grupās "Fighting Shit" un "Celestine". Lai cik tālu viena no otras nešķistu tīņa gadu dumpinieciskās muzikālās izpausmes un aizraušanās ar klaviermūziku pēdējos padsmit gadus, kāda pietura šajā ceļā Oulavūram izrādījās zīmīga. Proti, tūkstošgades sākumā Islandē ar vairākiem koncertiem viesojās savulaik arī Latvijas klausītājiem pazīstamā vācu metālmūzikas apvienība "Heaven Shall Burn". Arnaldsa hardcore grupa tika izvēlēta par šo koncertu viesiem jeb "iesildītājiem". Mūziķi iepazinās, Oulavūrs vāciešiem iedeva demo ierakstu ar saviem solo centieniem, tiesa, tolaik ar progresīvās rokmūzikas ievirzi, un pēc kāda laika saņēma uzaicinājumu radīt instrumentālas klavieru un stīgu starpspēles "Heaven Shall Burn" albuma "Antigone" dziesmām. Drīz vien pēc tā klajā nākšanas ar mūziķi sazinājās jau pati izdevniecība, jautājot, vai Oulavūrs nevēlētos radīt veselu albumu šādā manierē?

"Līdz tam brīdim es nebiju domājis turpināt radīt šādu mūziku, taču atbildēju ar "jā!"," atceras Oulavūrs Arnaldss.

Kopš 2007. gada, kad klajā nāca viņa debijas albums "Eulogy for Evolution", pasaule islandiešu mūziķi pazīst lielākoties šādu – kā atturīgi simfonisku kompozīciju, gaisīgu orķestrāciju autoru un 20. gadsmita sākuma franču impresionistu iedesmotu pianistu. Viņš bija viens no pirmajiem māksliniekiem, kurš pievienojās togad Londonā dibinātajai izdevniecībai "Erased Tapes", un kura šodien pazīstama kā Nila Frāma (Nils Frahm), Ļubomira Meļņika (Lubomyr Melnyk), "Dawn Of Midi", "Hatis Noit" un daudzu citu mūziķu mājvieta.

Šo vairāk nekā desmit gadu laikā klajā nākuši vēl trīs Oulavūra Arnaldsa pilnmetrāžas albumi, viņš radījis skaņu celiņus vairākām kinolentēm (tostarp britu seriālam "Broudcērča", saņemot par to BAFTA balvu 2014. gadā), bijis "Sigur Rós" koncertturnejas īpašais viesis un kopš 2009. gada ir arī puse no tehno mūzikas projekta "Kiasmos". Šī gada augustā klajā nāca viņa ceturtais studijas albums "re:member", un kopā ar pavadošajiem mūziķiem viņš devies pasaules turnejā, izpārdodot arvien lielākas koncertzāles.

Oulavūra Arnaldsa koncerts 19. februārī notiks teātra nama "Jūras vārti" Lielajā zālē.