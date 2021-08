Ventspilī koncertēs pianisti Vikija Čova un Reinis Zariņš

Sestdien, 18. septembrī, Ventspilī, koncertzālē "Latvija" divkāršā klaviermūzikas koncertā "Rudens darbi" muzicēs divi izcili pianisti – Vikija Čova (Vicky Chow) no Amerikas Savienotajām Valstīm un rīdzinieks, vairākkārtējs Lielās mūzikas balvas ieguvējs Reinis Zariņš.

Kā "Delfi" atgādina koncerta rīkotāji pērn, 20. jūnijā, pēc vairāk nekā trīs mēnešu ilgas dīkstāves koncertzāle "Latvija" atkal uzņēma klausītājus koncertā "Vasaras darbi". Vienlaikus koncerts bija arī neparastas, samocītas, taču sezonas izskaņa. Šobrīd, joprojām tik trauslā laikā, koncerts "Rudens darbi" iezīmē gaidāmās sezonas "tādu kā ieskaņu", raksta koncertzāles pārstāvji.

"Brāmss un Glāss - šī bezprecedenta divvienība manā skatījumā ved uz vietu, kur atveldzēties no globālajām bailēm un ideju kara, kas arī mūs apņēmuši pēdējā gada laikā. Jo šai mūzikai piemīt spēja apskaņot mūsu "parasto" dzīvi ar apbrīnojami skaistu cilvēcību. Un bez liekiem vārdiem," par izvēlēto klavierdarbu autoru Johannesa Brāmsa (Johannes Brahms) un Filipa Glāsa (Philip Glass) satikšanos vienā programmā teic Reinis Zariņš.

Savukārt pazīstamā pianiste, ņujorkiete un kolektīva "Bang On A Can All-Stars" dalībniece Vikija Čova savu programmas izvēli ilustrē, atsaucoties uz komponistes Tanjas Leonas (Tania Leon) vārdiem, kas atrodami skaņdarbu "Rituál" pavadošajā komentārā: "Runa ir par liesmu, degsmi, kas mīt cilvēkos, kuri iedrošina citus, jo viņi otrā redz ko tādu, ko viņš pats neapzinās. Tā ir liesma, kas aizdedz ko jaunu. Apzinoties, ko visi esam piedzīvojuši, kam gājuši cauri pēdējā pusotra gada laikā, uzskatu, ka mums vienam otru ir jāatbalsta, jāiedrošina un kopā jāsoļo pretī labākām dienām. Par to runāju caur sevis izvēlētajiem skaņdarbiem, kurus atskaņošu Ventspilī, un ceru, klausītāji mani sadzirdēs."

Vikija Čova savā "Rudens darbu" programmā iekļāvusi komponistu Kerolainas Šo (Caroline Shaw), Felipes Laras (Felipe Lara), Tomekas Rīdas (Tomeka Reid) jau pieminētās Tanjas Leonas un Kristofera Čerones (Christopher Cerrone) skaņdarbus klavierēm.

Pazīstamā jaunās mūzikas kolektīva "Bang on a Can All-Stars" dalībnieci Vikiju Čovu par izcilu sauc laikraksts "The New York Times". Par "pianisti-monstru" viņu dēvē "Time Out New York", bet kolēģi Rietumkrastā atļaujas Vikijai piešķirt "jaunās mūzikas jaunās zvaigznes" laurus (laikraksts "Los Angeles Times"). Tie gan ir tikai daži un publicitātes labad vieglāk citējamie mākslinieces vērtējumi, uzsver koncerta rīkotāji. Daudz skaļāk runā viņas milzu mīlestība pret mūziku un instrumentu un jau kopš agras bērnības piemītošās darbaspējas sava talanta izkopšanā.

Reinis Zariņš ir viens no Latvijas ievērojamākajiem talantiem, dziļi pārdomātu interpretāciju meistars, spožs solists un prasmīgs kamermūziķis, kā arī konceptuālu starpmākslu projektu autors. Zariņš piedalījies daudzos prestižos festivālos, plūcis laurus starptautiskos pianistu konkursos, muzicējis pasaules labākajās koncertzālēs. Pianista koncerti translēti "BBC Radio 3", Polijas Valsts Radio un "King FM" raidstacijās.

Biļetes uz Vikijas Čovas un Reiņa Zariņa divkāršo klaviermūzikas koncertu "Rudens darbi" nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs. Pārdošanā ierobežots skaits biļešu.

Pasākums paredzēts tikai vakcinētām vai Covid-19 pārslimojušām personām (attiecas arī uz bērniem/ jauniešiem). Ierodoties uz koncertu, apmeklētājam jāuzrāda sadarbspējīgs Covid-19 sertifikāts, personu apliecinošs dokuments un personalizēta ieejas biļete.