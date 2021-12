Ventspilī notiks Maikla Gordona skaņdarba 'Timber' pirmatskaņojumu sērija

Ventspilī, koncertzālē "Latvija" 8. un 9. janvārī ar amerikāņu komponista Maikla Gordona (Michael Gordon) skaņdarba "Timber" atskaņojumu sēriju noslēgsies mākslinieku Katrīnas Neiburgas un Andra Eglīša veidotā telpa-instalācija "Biežņa".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji, "Biežņas" noslēgumā ar vairākiem koncertiem ierobežotam klausītāju lokam pirmatskaņojumu Latvijā piedzīvos komponista Maikla Gordona darbs "Timber" perkusionistu ansambļa "Koksnes sekstets" jeb Guntara Freiberga, Mikus Bāliņa, Elvija Endeļa, Ernesta Mediņa, Reiņa Tomiņa un Edgara Zaura izpildījumā.

Pirms aptuveni divpadsmit gadiem pazīstamais amerikāņu komponists, viens no kolektīva "Bang On A Can" dibinātājiem Maikls Gordons, visticamāk, neplānoja un neiztēlojās, ka laika gaitā viena otrai sekojošas četras kompozīcijas viena instrumenta kamersastāviem kļūs par savdabīgu ciklu, raksta koncerta rīkotāji. Toreiz, 2009. gadā, sitaminstrumentu ansambļi "Slagwerk Den Haag" un "Mantra Percussion", kā arī deju kompānija "Club Guy & Roni" viņam kopīgi pasūtināja jaundarbu. Gordons tolaik bija daudz spēka veltījis vairākām lielformāta partitūrām un pēc orķestra darbiem "Decasia" un "Dystopia" jutās noguris no tonalitātes un orķestrācijām. Gribējās ko tīru, atbrīvojošu, rituālu. Līdz ar nolūku izmantot vienu instrumentu kameransambļa apstākļos radās skaņdarbs "Timber" – mūzika sešiem vienādiem koka sitaminstrumentiem jeb "simantrām". Gordons šo skaņdarbu iztēlojās kā ceļojumu tuksnesī, kurā sajūta par nepieciešamību izdzīvot skarbos apstākļos attīra prātu un raisa vīzijas. Ar laiku sekoja vēl trīs citi skaņdarbi – "Rushes" septiņiem fagotiem (2012. g.), "Amplified" četrām elektriskajām ģitārām (2015. g.) un "8" astoņiem čelliem (2018. g.). Katrs no skaņdarbiem kā ceļojums, kā skaniska, fiziska un prāta pieredze, kas tiklab ir viens. Viena "Gordoniāde".

Jau iepriekš vēstīts, ka otrajos Ziemassvētkos jeb 26. decembrī koncertzāles "Latvija" Mazās zāles durvis vērs "Biežņa" – mākslinieku tandēma Katrīnas Neiburgas un Andra Eglīša, kā arī koncertzāles radošās komandas kopīgi veidota drūzmēšanās metafora, kurai cauri sava mūža garumā iet egle: "No maza, koši zaļa un "daudzsološa" stādiņa podā līdz… Sausam kokmateriālam, ar ko tik ļoti lepojamies un kurš šobrīd zelta vērts. Un zināms, ka tieši svētku lakā, gadumijā mums visapkārt veidojas biežņa. Drūzmējas ēdiens uz galdiem, drūzmējas cilvēki veikalos un pasākumos, drūzmējas svētku simboli – egles, no meža ienākot ierobežotas platības telpās."

"Ventspilī veidotā egļu instalācija "Biežņa" ir kā salidojums. Dažādu paaudžu un vecuma, ķermeņa formu un izmēru šīs priežu dzimtas ģints koku satikšanās jeb sadrūzmēšanās pilsētas centrā, kādā ļoti īpašā notikumā," joprojām saglabājot intrigu par koncertzālē gaidāmo, teic Katrīna Neiburga.

Biļetes uz Maikla Gordona skaņdarba "Timber" atskaņojumu sēriju, kas notiks 8. un 9. janvārī koncertzālē "Latvija", nopērkamas "Biļešu paradīzes" tīklā.

"Biežņa" apmeklētājiem būs atvērta teju katru dienu no 26. decembra pulksten 15 līdz 9. janvārim. Noteiktos laika periodos (skat. koncertzāles "Latvija" mājaslapu, kā arī sociālo tīklu profilus) "Biežņa" būs apskatāma, izbrienama un piedzīvojama bez ieejas maksas, ievērojot valstī spēkā esošos ierobežojumus.