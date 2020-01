Ventspilī uzstāsies džeza mākslinieki Sofija Rubina-Hantere un Džeisons Hanters

Ventspilī, koncertzāles "Latvija" mazajā zālē 26. februārī pulksten 19.00 kopā ar Ventspils bigbendu muzicēs īpašie viesi – džeza vokāliste Sofija Rubina-Hantere (Sofia Rubina-Hunter) un trompetists Džeisons Hanters (Jason Hunter), portālu "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji.

Koncerta ieskaņā klausītājiem būs iespēja novērtēt pavisam jaunu muzikālu projektu "7 +", kurā apvienojušies Ventspils Mūzikas vidusskolas audzēkņi. Repertuārā – "grūvīgas" noskaņas aranžētas speciāli šim sastāvam.

Turpinājumā Ventspils bigbends kopā ar koncerta īpašajiem viesiem atskaņos gan džeza mūzikas klasiku no leģendārā amerikāņu trompetista, komponista un bigbenda līdera Teda Džonsa (Thad Jones) repertuāra, gan latviešu komponistu Kārļa Vanaga un Ritvara Garozas skaņdarbus, gan igauņu komponista Raula Sūt (Raul Soot) oriģinālkompozīcijas bigbendam, īpaši izceļot trompetes skanējuma iespējas. Vakara gaitā izskanēs arī īpaši Ventspils bigbendam aranžētas Džeisona Hantera kompozīcijas. Savukārt Sofijas Rubinas-Hanteres repertuārā, apvienojot "jazz", "soul", "funk" un "hip hop" žanrus, būs iekļautas pašas mākslinieces oriģinālkompozīcijas, ko bigbenda sastāvam aranžējis Ritvars Garoza.

Sofija Rubina-Hantere ir džeza dziedātāja no Igaunijas, kura arī aiz savas valsts robežām zināma kā talantīga un radoša māksliniece. Dziedāšanu mācījusies mūzikas koledžā Sočos (Krievija), studējusi Vācijā Cottbus konservatorijā un Tartū Universitātē, kā arī prestižajā Bērklijas mūzikas koledžā, ASV. Mākslinieces džeza albums "In The Land Of OO-Bla-Dee", kas izdots 2016. gadā, ieguvis Igaunijas Mūzikas balvu kategorijā "Labākais džeza albums".

Amerikāņu trompetists, aranžētājs un komponists Džeisons Hanters mūziku apguvis Fullertonas un Bērklija koledžās. Kopā ar dažādiem māksliniekiem viņš uzstājies visā pasaulē, savā spēles manierē apvienojot mūsdienu džezu ar Rietumeiropas labākajām mūzikas tradīcijām.