Ventspilī uzstāsies pasaulē zināmais flamenko ģitārists Daniels Kasaress

Ventspilī, koncertzālē "Latvija" 25. februārī pulksten 16 izskanēs pasaulē zināmā flamenko ģitārista Daniela Kasaresa jaunā koncertprogramma "Magiterráneo".

Izcilais flamenko ģitārists viesosies Austrumeiropā, līdzi ņemot Vidusjūras reģiona noskaņas, kas iedvesmo ar savu spēku, poētisko maģiju un dievu klātbūtnes sajūtu, tā par koncertu raksta tā rīkotāji.

Koncertprogrammu veido tango un daudzveidīgi tradicionālā flamenko skaņdarbi. Pavadošā grupa ģitāras skanējumu papildinās gan vokāli, gan ar basģitāru, perkusijām, flamenko mūzikas stilam raksturīgo ritmu un pat dejas elementiem.

Ģitārists Daniels Kasaress uzsver: "Nav svarīga vieta, kur sāc, vai galapunkts, uz kuru dodies, bet gan pieredze, emocijas un zināšanas, ko esi ieguvis šai ceļā, ko sauc par dzīvi."

Kā vēsta organizatori no "Kurzemes filharmonijas", Daniels Kasaress (Daniel Casares) ir komponists un viens no šī brīža starptautiski pazīstamākajiem spāņu flamenko ģitāristiem. Dzimis netālu no Malagas, Spānijas Dienvidos. Viņa ģitāras spēlē parādās šim reģionam raksturīgā kontrastainība un temperamentīgais skanējums. Pateicoties tehniskajai virtuozitātei un meistarībai Daniels mūzikā ir atvērts jauniem izaicinājumiem. 2014. gadā tika izlaists Daniela simfoniskais darbs "La luna de Alejandra", kas tapis sadarbībā ar Malagas Filharmonijas orķestri. Savā karjerā viņš ir sadarbojies ar dažādiem starptautiskiem māksliniekiem arī citos mūzikas žanros un uzstājies uz tādām pasaulē zināmām skatuvēm kā Karaliskajā Alberta zālē Londonā vai prestižajā Kārnegī hallē.

Koncerts Ventspilī notiek mākslinieka Eiropas turnejas ietvaros.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās un internetā.