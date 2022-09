Ventspils bigbends koncertā ar Kristjanu Randalu uzsāks rudens sezonu

Ventspils koncertzālē "Latvija" 24. septembrī pulksten 19 kopā ar Ventspils bigbendu uzstāsies igauņu pianists un komponists Kristjan Randalu, atskaņojot oriģinālmūziku, kas radīta īpaši bigbenda sastāvam.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iepriekš mākslinieks šo mūziku ir izpildījis kopā ar "New Wind Jazz Orchestra" no Igaunijas.

Kā "Delfi" informē koncertzāles pārstāvji, līdz ar šo koncertu Ventspils bigbends atklās rudens sezonu.

Kā norāda organizatori, komponists un pianists Kristjans Randalu pieder pie savas paaudzes pieprasītākajiem pianistiem, un zināms kā laikmetīgās un klasiskās mūzikas plaša spektra interprets, darbojoties līdzās starptautiski atzītiem orķestriem un diriģentiem.

"Randalu nosaka sev augstus standartus, un savas karjeras laikā viņš saņēmis balvas, kas apliecina viņa ciešās saites ar Vāciju, piemēram Bādenes Virtembergas "Jazz" balva," vēsta koncerta rīkotāji. 2011. gadā Randalu saņēmis arī "Elion Jazz" balvu, 2014. gadā Igaunijas Kultūras fonda Mūzikas balvu un 2018. gadā balvu par Gada dziesmu "Jazz Composer" Igaunijā,

Kristjans Randalu absolvējis Štutgartes Mūzikas universitāti, iegūstot maģistra grādu. Izglītoties turpinājis Londonas Karaliskajā Mūzikas akadēmijā, kā arī prestižajā Manhetenas Mūzikas skolā, pie tādiem cienījamiem meistariem kā Džons Teilors (John Tailor), Džango Beitss (Django Bates) un Kenijs Barons (Kenny Barron).

2018. gada ieraksts "Absence", kurā piedalās arī ģitārists Bens Monders (Ben Monder) un bundzinieks Marku Unaskari (Markku Ounaskari), ir Randalu debija slavenajā ierakstu izdevniecībā ECM.

Modesta Musorgska klavieru cikla "Izstādes gleznas" ieraksts, kas veidots kopā ar leģendāro saksofonistu Deivu Lībmanu (Dave Liebman), guvis ne tikai milzu popularitāti klausītāju vidū, bet arī nozīmīgu atzinību kā viens no "The New York City Jazz Record's" labākajiem 2020. gada ierakstiem.

Ranaldu bagātīgo diskogrāfiju veido vairāk kā 40 ierakstu, no kuriem vairāki nominēti prestižajai "Grammy" balvai.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.