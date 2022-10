Ventspils bigbends uzstāsies kopā modernā džeza grupu 'Lupa'

Ventspils Koncertzālē "Latvija" 21. oktobrī pulksten 19 uzstāsies modernā džeza grupa "Lupa" un Ventspils bigbends. Kā "Delfi" informē koncerta rīkotāji, būs dzirdami skaņdarbi no grupas albumiem "Koki / Sketches Of Trees" (2021) un "Sequences and Consequences" (2019).

Kā norāda organizatori, šī būs pirmā reize, kad "Lupa" sadarbosies ar tik lielu muzikālo sastāvu, kas liek nojaust, ka grupas raksturīgais ekspresīvi elektroniskais skanējums apvienojumā ar bigbenda jaudu un plašumu sniegs klausītājiem iespēju piedzīvot līdz šim nedzirdētu interpretāciju tādiem skaņdarbiem kā "Zebra", "Sea Side" un "Skagen".

Grupas sastāvā ir četri Latvijas džeza skatuvei pazīstami un pieredzējuši mūziķi: Dāvis Jurka (pūšaminstrumenti), Ritvars Garoza (taustiņinstrumenti), Valters Sprūdžs (bass) un Andris Buiķis (bungas), kas kopā darbojas instrumentālās mūzikas žanrā.

Grupas "Lupa" debijas albums "Sequences and Consequences" ticis nominēts "Austras balvai" un Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvai "Zelta mikrofons" kā labākais džeza albums, taču "Koki/ Sketches Of Trees" atzīts par trešo labāko albumu britu žurnāla "Jazzwise" apskatnieku vidū.

Ritvars Garoza, kas ir arī šī koncerta aranžētājs un autors/līdzautors lielākajai daļai "Lupas" skaņdarbu, atklāj, ka koncerts kopā ar bigbendu būs kā jauna un kopīga ceļa sākums, un klausītājiem būs ekskluzīva iespēja dzirdēt līdz šim pat neatskaņotas kompozīcijas, jo nākamajā gadā abiem sastāviem plānots izdot kopīgu albumu.

Garozas uzkrātā ilggadējā pieredze, veidojot bigbenda aranžējumus visdažādāko Latvijas mākslinieku mūzikai, nodrošina, ka gaidāmajā koncertā būs dzirdams kā "Lupas" spēkpilnais skanējums, tā Ventspils bigbenda jauniešu degsme un dzīvīgums, raksta rīkotāji.

Biļetes uz koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" kasēs.