Džezfanka grupa "Very Cool People" laidusi klajā dauzonīgā Ziemassvētku klipa "Mazais bundzinieks" anglisko versiju "Little Drummer Boy", kā arī izziņo koncertus nākamā gada mūzikas festivālos Rumānijā un Lietuvā, portālu "Delfi" informē grupas pārstāvis Kaspars Zaviļeiskis.

Iespēju uzstāties nākamā gada jūlija vidū notiekošajā galvenajā Transilvānijas mūzikas festivālā "Electric Castle", kas ik gadu norisinās Klužā Napokā, Rumānijā, grupa "Very Cool People" izcīnīja šā gada novembrī, piedaloties starptautiski plaši atzītajā jauno mākslinieku skatē BUSH jeb "Budapest Showcase Hub", kas gan šoreiz notika nevis klātienē Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā, bet tiešsaistes režīmā. Pavisam BUSH šogad piedalījās 31 dalībnieks no kopumā 16 valstīm. Festivālā "Electric Castle" 2021. gadā uzstāsies arī tādas pasaules mēroga zvaigznes kā "Twenty One Pilots", "Gorillaz" un "Deftones".

"Par šādu apbalvojumu īpaši liels prieks tieši šajā dīvainajā laikā, kad koncertēt tikpat kā nav iespējams, lai gan mūsu grupai šogad vēl ir nosacīti veicies, jo vasarā uzspēlējām gan Lietuvā, gan festivālā "Rīgas Ritmi" un rudenī paspējām sniegt solokoncertus gan "Hanzas peronā", gan Valmierā," saka grupas "Very Cool People" vadītājs Elvijs Grafcovs. "Loģiski, ka strādājam tālāk un ceram, ka pandēmija nepārvilks svītru pāri dalībai "Electric Castle", kas mums ir ļoti nozīmīga, jo Balkānu un Transilvānijas reģionā jau esam koncertējuši un izveidojuši savu fanu loku, kas ar šo uzstāšanos nākamgad, protams, varētu tikai augt. Tāpat mums izveidojies plašs fanu loks Lietuvā, kas arī ar lietuviski dienvidniecisku nepacietību gaida mūsu koncertus klātienē. Liela mūsu fane ir arī Lietuvas bijusī kultūras ministre Liāna Ruokīte-Jonsone, kura "Very Cool People" dēvē par savu mīļāko Ziemeļlietuvas grupu."

Grupai nākamgad jau ieplānotas uzstāšanās divos festivālos Lietuvā – jūlijā "Taurage Jazz", kur tiks izpildīta pavasarī klajā nākošā instrumentālā albuma programma, un augustā "Šiauliai Jazz", kur tiks piedāvāta dziesmu programma "Vudstokas renesanse" kopā ar Aiju Andrejevu. Tikmēr "Very Cool People" aicina nepārēsties Ziemassvētkos un neaizmirst rūpīgāk ielūkoties jaunā svētku singla atraktīvajā videoversijā, ko režisējis šajā žanrā debitējušais Rimants Iržikevičs.

Jaunais singls "Little Drummer Boy" ierakstīts vairākās studijās Latvijā, pie skaņu pults darbojoties Andrim Buiķim, Tomam Lismentam un Elvijam Grafcovam, kurš kopā ar Māri Jēkabsonu radījis arī dziesmas aranžējumu. Dziesmas mikss veikts studijā "Ciemupe Productions", bet par skaņas gala apstrādi parūpējies Erls Holders studijā "HDQTRZ" Atlantā, Džordžijā, ASV.

Ierakstā piedalījās: Ralfs Eilands (vokāls), Kristīne Prauliņa (vokāls), Elvijs Grafcovs (ģitāra), Māris Jēkabsons (tenora saksofons), Kristaps Lubovs (baritona saksofons), Laura Rozenberga (trombons), Oskars Ozoliņš (trompete), Māris Vitkus (taustiņinstrumenti), Jānis Olekšs (basģitāra) un Andris Buiķis (bungas).

Jaunā svētku singla vizuālo noformējumu radījis Mārtiņš Legzdiņš.