Grupa "Very Cool People" sagatavojusi jaunu koncertprogrammu, ko prezentēs VEF Kultūras pils koncertcikla "Koncerts ar odziņu" tiešsaistes koncertā 31. martā pulksten 19.

Kā "Delfi" informē grupas pārstāvji, tas būs muzikāls ieskats šā gada rudenī gaidāmajā albumā "50 Years of Influence + 30 Years of Cool Equals 13 Years of Music Hooliganism".

Tas būs jau astotais grupas albums, un šoreiz uzmanības centrā ir paši pamatsastāva dalībnieki bez pieaicinātiem vokālistiem. Albumā un attiecīgi koncertprogrammā "50 Years of Influence + 30 Years of Cool Equals 13 Years of Music Hooliganism" džezs savijas ar klasisko mūziku, balkānu mūzika ar metālu, surf mūzika ar fanku un soulu, kora mūzika ar klezmeru un Latvijā dzīvojošo tautu mūziku.

"Very Cool People" atrodas savas muzikālās attīstības un radošuma plaukumā. Jau kopš 2017. gada katru gadu tiek izdots jauns albums, ir izveidotas vairākas koncertprogrammas, kas prezentētas gan lielākajos džeza un popmūzikas festivālos Baltijā, gan tūrēs pa citām ārvalstīm, kā arī notikusi vairākkārtēja viesošanās Latvijas lielākajos TV pasākumos.

Albuma nosaukums simbolizē šā brīža situāciju grupas attīstībā. Visi tās dalībnieki muzikālo izglītību aizsākuši 80. gadu beigās un 90. gadu sākumā, kad apmācības process Latvijā norisinājās vēl pēc Padomju Savienības 50 gadus koptās tradīcijas, kurā ne džezam, ne ritmiskajai mūzikai netika pievērsta vajadzīgā uzmanība, bet no 90. gadu vidus visiem bija pieejama mūzika, kas tika radīta aiz dzelzs priekškara – džezs, roks, hiphops.

2000. gadu sākumā, vēl pirms grupas rašanās, tās tagadējie dalībnieki turpināja muzikālo izglītību gan Latvijā jaunizveidotājā džeza izglītības virzienā, gan arī studēja Lietuvā, Dānijā un Nīderlandē, kur džeza un populārās mūzikas izglītībai ir daudz senākas tradīcijas. Pēc studiju beigām 2000. gadu otrajā pusē tika izveidota grupa "Very Cool People", kas, eksperimentējot un pārkāpjot mūzikas žanru robežas, ne tikai kļuvusi par veiksmīgu un sevi pierādījušu mūziķu apvienību Latvijā, bet arī mērķtiecīgi bruģē ceļu ārpus tās robežām, dodoties koncertēt uz Vāciju, Ungāriju, Rumāniju, Serbiju, Spāniju, Austriju, Nīderlandi, Slovēniju, Lietuvu, Igauniju, pat Dienvidkoreju, un piedaloties dažādās mūzikas industrijas aktivitātēs, nepiemirstot sadarboties arī ar starptautiskiem partneriem.

Jaunā albuma noskaņa ir grupas dalībnieku muzikālās attīstības posmu sajaukums no padomju un mūsdienu Latvijas. Tieši šis ietekmju un pieredzes kokteilis padara "Very Cool People" radīto un izpildīto mūziku tik īpašu un interesantu gan pie mums, gan citviet pasaulē.

"Very Cool People" ir: Elvijs Grafcovs (ģitāra), Māris Jēkabsons (tenora saksofons), Kristaps Lubovs (baritona saksofons), Laura Rozenberga (trombons), Oskars Ozoliņš (trompete), Māris Vitkus (taustiņinstrumenti), Jānis Olekšs (basģitāra) un Andris Buiķis (bungas).

Koncerta tiešraide 31. martā pulksten 19 būs skatāma"Biļešu paradīzes" mājas lapā bilesuparadize.lv, kur var iegādāties arī koncerta biļetes.

VEF Kultūras pils koncertciklā "Koncerts ar odziņu" piedāvā īpašu kultūrtelpas platformu, kurā caur unikālu muzikālo prizmu iepazīt visdažādāko žanru mūziku. Klausītājiem jau bijusi iespēja baudīt lietuviešu akordeona spēles virtuoza Martinas Levicka sniegumu, kā arī doties ceļojumos uz tālo Gvineju un Kubu, klausoties mūzikas grandu "Conexion Cubana" un koras virtuoza Sekū Kojate spēli.