Vēsturiski foto: 13. maija jubilārs – soulmūzikas superzvaizgne Stīvijs Vonders

Šā gada 13. maijā savu 70. jubileju svin viens no ievērojamākajiem aforamerikāņu mūziķiem, soulmūzikas un džeza zvaigzne Stīvijs Vonders.

Stīvijs Vonders pasaulē nāca 1950. gada 13. maijā Saginavā, Mičiganas štatā ASV. Pasaulē slavenais mūziķa īstais vārds ir Stīvlends Hārdavejs Moriss, bet kopš 11 gadu vecuma viņš uzstājās ar skatuves vārdu Little Stevie Wonder (Mazais Stīvijs Vonders), bet pieaugot kļuva vienkārši par Stīviju Vonderu. Medicīniska negadījuma dēļ dzemdībās Stīvijs Vonders jau kopš pirmajām dzīves dienām ir neredzīgs.

Par mākslinieciski nozīmīgāko Stīvija Vondera radošās karjeras periodu tiek uzskatīti 70. gadi, kas iznāca tādi albumi kā "Music of My Mind" (1972), kurā Vonders iespēlēja visus instrumentus, "Talking Book" (1972), "Innervisons" (1973); "Fulfillingness' First Finale" (1974) un "Songs in the Key Of Life" (1976), kas saņēma "Grammy" balvu kā gada labākais albums. Tāpat 70. gadu izskaņā viņš sarakstīja mūziku dokumentālajai filma "The Secret Life of Plants", kas 1979. gadā tika izdota albumā. 70. gados Stīvijs Vonders pārsvarā mūziku sacerēja kopā ar savu dzīvesbiedri soula dziedātāju Sairitu Raitu (Syreeta Wright).

1973. gadā mūziķis cieta autokatastrofā, gūstot smagas traumas, taču tas viņa radošo darbību nepastādināja.

Arī 80. gadi bija ražīgs periods, kad iznāca četri albumi. No šī perioda īpaši jāizceļ mīlas balāde "I Just Called to Say I Love You" no 1984. gada romantiskās komēdijas "The Woman in Red" skaņu celiņa. Dziesma tika nominēta "Grammy" balvai trīs kategorijās, kā arī saņēma gan "Zelta globusa", gan "Oskara" balvas labāko filmās skanošo dziesmu kategorijā. "I Just Called to Say I Love You" joprojām ir visu laiku komerciāli veiksmīgākais un populārākais Stīvija Vondera singls.

90. gados Stīvijs Vonders turpināja izdot jaunus albumus, kā arī 1996. gadā uzstājās Olimpisko spēļu noslēguma ceremonijā Atlantā, ASV. Tāpat 90. Gados lielu popularitāti guva repera Coolio dziesma "Gangsta's Paradise", kuras pamatā bija Stīvija Vondera 1976. gada dziesmas "Pastime Paradise" sampli. Jaunajā tūkstošgadē mūziķis ir izdevis atsevišķus skaņdarbus un vienu albumu – "A Time to Love" (2005), kā arī sadarbojies ar dažadiem popmūziķiem.

Kopumā Stīvijs Vonders par savu mūziku un ierakstiem "Grammy" balvai bijis nominēts vairāk nekā 70 reižu, bet 25 reizes šīs balvas arī saņēmis. 1996. gadā viņam piešķirts goda "Grammy" – par mūža ieguldījumu mūzikā. 1989. gadā Stīvijs Vonders tika uzņemts Rokenrola slavas zālē.

Līdz šim mūziķa jaunākā uzstāšanās bija šā gada 21. aprīlī, vēsturiskajā virtuālajā koncertā "Together at Home", kurā pasaules mūzikas zvaigznes attālinātos priekšnesumos uzstājās, lai atbalstītu mediķus visā pasaulē un mudinātu ziedot Covid-19 apkarošanai.

Latvijā Stīvijs Vonders ir uzstājies kā viens no festivāla "Jaunais vilnis" īpašajiem viesiem.