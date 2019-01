Vēsturiski foto: Ģitārmūzikas leģendai Džimijam Peidžam – 75

9. janvārī 75 gadu jubileju svin viens no visu laiku labākajiem ģitāristiem, leģendārās grupas "Led Zeppelin" dibinātājs, Britu impērijas ordeņa virsnieks Džimijs Peidžs.

Mūzikas žurnāls "Rolling Stone" Peidžu ierindojis visu laiku labāko ģitāristu saraksta trešajā vietā, aiz Džimija Hendriksa un Erika Kleptona. Ģitāru ražotājs "Gibson" savā labāko ģitāristu Top 50 Peidžu ierindojis otrajā vietā, tāpat viņš atrodams žurnāla "Classic Rock" mežonīgāko ģitāras varoņu topa spicē un citos līdzīgos pasaulē labāko ģitāristu sarakstos.

Viens no rokmūzikas vēsturē ietekmīgākajiem mūziķiem pasaulē nāca 1944. gada 9. janvārī Džeimsa Patrika Peidža un Patrīcijas Elizabetes Gafikinas ģimenē, Londonas priekšpilsētā Hestonā. Vēlāk ģimene pārcēlās uz Epsemas pilsētu, kur mazais Džimijs pirmo reizi tika pie ģitāras.

"Nezinu, vai ģitāru bija atstājuši iepriekšējie mājas iemītnieki, vai varbūt to bija atstājis kāds no ģimenes draugiem. Neviens nezināja ģitāras izcelsmi," vēlāk intervijā žurnālam "Mojo" stāstīs ģitārists. Pamestā ģitāra izrādījās liktenīga. Instrumenta spēli viņš sāka apgūt 12 gadu vecumā, gan pašmācības ceļā, gan pāris nodarbībās pie privātskolotāja. Tomēr ģitārspēle skolotāja uzraudzībā jauno mūziķi garlaikoja. Viņš atzīst, ka labāk paticis mācīties, klausoties ierakstus.

Džimija Peidža pirmās ietekmes nāca no rockabilly žanra un ģitāristiem Skotija Mūra un Džeimsa Bērtona, kuri spēlēja arī Elvisa Preslija ierakstos. Peidžs arī atzinis, ka Presija dziesma "Baby Let's Play House" bijusi iedvesmas avots, lai ņemtu rokās ģitāru. Tāpat jaunā ģitārista gaumi veidoja blūza meistari, kā Elmors Džeimss, BB Kings, Badijs Gajs un citi.

1957. gadā Džimijs Peidžs uzstājās BBC talantu šovā, bet divus gadus vēlāk viņu uzaicināja pievienoties grupai "The Crusaders", ar ko jaunais mūziķis sadarbojās divus gadus. Vēlāk, slimības dēļ, koncertēšanu nācās pamest un Peidžs pievērsās vēl vienai savai kaislībai – gleznošanai, tomēr ģitārspēle nepavisam netika atstāta novārtā.

60. gadu sākumā Peidžs spēlēja kā studijas sesiju ģitārists, piemēram, tādām grupām kā "The Who", "The Kinks" un "The Rolling Stones". 1965. gadā viņam piedāvāja pievienoties grupai "The Yardbirds", ko nule bija pametis Eriks Kleptons, tomēr viņš atteicās. Taču, kad grupu pameta Pols Semvels Smits, Peidžs kļuva par "The Yardbirds" basģitāristu, bet vēlāk par otru vadošo ģitāristu. Vēlākās pārmaiņas grupā noveda pie tā, ka Peidžs palika vienīgais "The Yardbirds" dalībnieks un 1968. gadā sapulcināja jaunu sastāvu – Robertu Plāntu, Džonu Bonemu un Džonu Polu Džonsu, nomainīja nosaukumu no "The New Yardbirds" uz "Led Zeppelin", aizsākot vienu no 20. gadsimta leģendām populārajā mūzikā un grupu, kas definēja 70. gadu rokmūziku.

Ja skatāmies uz komerciālajiem panākumiem, "Led Zeppelin" ir viens no visu laiku labāk veiksmīgākajām grupām 20. un 21. gadsimta ierakstu industrijas vēsturē. Dažādos avotos minēts, ka "Led Zeppelin" ierakstu pārdošanas apjomi pārsniedz 200 un pat 300 miljonus eksemplāru.

2007. gada 10. decembrī "Led Zeppelin" dalībnieki apvienojās uz vienu koncertu, bet bundzinieka Džona Bonema vietā stājās viņa dēls Džeisons.

Pēc bundzinieka Džona Bonema nāves un "Led Zeppelin" izjukšanas 1980. gadā, prasmīgais ģitārists muzicējis ar dažādiem mūziķiem īslaicīgos projektos, kā arī izdevies soloierakstus. Kā viens no spilgtākajiem projektiem minams supergrupa "The Firm", ko Peidžs dibināja kopā ar Polu Rodžersu, Krisu Sleidu un Toniju Frenklinu.

Džimijs Peidžs ir uzņemts Rokenrola slavas zālē divas reizes – pirmo kā "The Yardbirds" dalībnieks, otro – kā "Led Zeppelin". Peidžs ir arī "Led Zeppelin" arhīva glabātājs un vada ierakstu digitālo remāsterēšanu un izdošanu.