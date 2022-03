Video: Izskan Ukrainas atbalsta koncerts 'Roks pret okupāciju'

Sestdien, 12. martā, Cēsu pils parkā ar zināmāko pašmāju rokgrupu dalību norisinājās atbalsta koncerts Ukrainai "Roks pret okupāciju". Pasākumā mūziķi vērsa uzmanību uz Krievijas cietsirdīgo un nepieņemamo iebrukumu, ar ziedojumiem aicinot atbalstīt ukraiņu tautas cīņu par brīvību.

Vakara gaitā uzstājās tādas Latvijā plaši pazīstamas grupas kā "Pērkons", "Dzelzs vilks", "Inokentijs Mārpls", "Oranžās brīvdienas", "Queentessence" un Rihards Saule. Uzstājās arī iepriekš neizziņoti mākslinieki.

Iepriekš neizziņotais pārsteigums: Ieva Akurātere un Ilze Grunte ar akustisko priekšnesumu.





Koncerts, ko organizēja Cēsu "Fonoklubs" un grupa "Oranžās brīvdienas", bija bezmaksas un tā laikā pasākuma apmeklētāji atbalstīja Ukrainas cilvēkus un bruņotos spēkus, zvanot uz "Ziedot.lv" tālruni 9000 6086.

Kā sociālajā medijā "Twitter" ziņo pasākuma organizatori, koncerta laikā ziedojumu kastes tika piepildītas.

Atbalstu koncertam pauda arī Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica.

Roks pret okupāciju. Cēsīs. Mēs esam stipri un kopā varam palīdzēt daudziem, daudziem cilvēkiem Ukrainā. @ziedot_lv ziedojuma tālrunis 9000 6086 (maksa par zvanu 1.42 eiro) #StandWithUkraine



"Ir grūti aptvert to, kas pašlaik notiek vien dažu simtu kilometru attālumā no Latvijas. Tas, kā katrs individuāli varam paust atbalstu, ir ne vien ziedojot, ja ir iespēja, bet arī skaļi stāstot par notiekošo Ukrainā - iestāties par cilvēktiesībām un pret šādu nepiedodamu agresiju" saka viens no pasākuma rīkotājiem – "Fonokluba" programmas direktors Marts Sildniks. "Tā kā rokmūzika vienmēr ir asociējusies ar pretošanos tam, kas nepieņemams, vēlējāmies sniegt savu artavu, sarīkojot skaļu koncertu par godu īstajām šī laika rokzvaigznēm – apbrīnojami sīkstajiem ukraiņiem."

Koncertu vadīja rokmūzikas pazinējs Gustavs Terzens.