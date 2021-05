"Delfi" sadarbībā ar LMT Viedtelevīziju aicina šodien, 6. maijā no pulksten 21.30 noskatīties pasaulē atzītā latviešu mūziķa un elektroniskās mūzikas producenta, izcilā pirkstu bundzinieka Rick Feds pirmā albuma "Future Human" prezentācijas koncertu.

Rick Feds jeb Riharda Fedotova albums tiks atklāts audiovizuālā paplašinātās realitātes koncertā.

Albuma "Future Human" tapšana ilgusi četrus gadus, un tajā piedalījušies dziedātāja Amira B no Ņujorkas, repa izpildītājs KdotMelody no Londonas un pašmāju mūziķi – dziedātāja Una Daniela, repa izpildītāji ansis un March un producents Niklāvz, kuri viesosies arī koncertā.

Rick Feds pirmais singls "Chill Vibes" no gaidāmā albuma iekļauts Lielbritānijas radiostacijas "Amazing Radio" rotācijā, pašmāju radiostacijās, kā arī vairākos pasaulē zināmos mūzikas blogos, piemēram, "Hip Hop on Deck", "Chalkpit Records" un "Bangersound".

Pirms koncerta publicēts dziesmas "When You Go" videoklips. Dziesma jau piesaistījusi vairāku pasaulē zināmu džeza un soulmūzikas izpildītāju, tostarp ikoniskā pianista Benny Green uzmanību, kurš uzsācis sarunu ar Rick Feds sociālo tīklu platformā "Facebook". Šajā kompozīcijā apvienojas futūristisks vokāla skanējums ar ausīm tīkamu elektroniskās mūzikas aranžējumu. Samtainās balss īpašniece ir jaunā latviešu dziedātaja Una Daniela, bet videoklipu veidojusi atzītā igauņu vizuālā māksliniece Alyona Movko-Magi, ar kuru kopā Rick Feds veidojis performanci ASV kompānijai "Coca-Cola".

Rick Feds tiek uzskatīts par vienu no pasaulē labākajiem pirkstu bundziniekiem kā arī divus gadus pēc kārtas iekļauts Ableton's Top 5 izpildītāju listē. Riharda saknes gan meklējamas klasiskajā un džeza mūzikā. Pēc studijām Kopenhāgenas Ritma mūzikas konservatorijā, atradis ceļu ASV un kļuvis par sesijas mūziķi, uzstājoties ar tādiem māksliniekiem kā Cuba Gooding Sr., Betty Wright, Marcus Miller u.c. Feds ir arī mūzikas producents, Fulbraita stipendiāts, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas Akadēmijas pirmās džeza sitaminstrumentu nodaļas veidotājs, TED lektors, kā arī vienīgais latviešu mūziķis, kurš pārstāv pasaulē lielākās mūzikas instrumentu ražotāju kompānijas - Ableton, Arturia, Pearl Drums, ROLI, Keith McMillen u.c., kur regulāri iekļauts dažādos mūzikas katalogos un aprakstīts forumos visā pasaulē.

"Future Human" prezentācijas koncerts skatāms arī LMT Viedtelevīzijā, LMT Straumē un LMT Facebook kontā.