Vienas dziesmas stāsts: Džordža Maikla modernā klasika – 'Last Christmas'

Šogad decembrī aprit 35 gadi kopš pie klausītājiem nonāca 80. gadu populārās mūzikas mačo Džordža Maikla radītā dziesma "Last Christmas" – iespējams, viens no lielākajiem popmūzikas hitiem, kas veltīts Ziemassvētku tēmai. Saldsērīgais, sintezatoru skaņās elpojošais skaņdarbs, izrādās, ierakstīts vasarā, piedzīvojis plaģiātisma skandālu un kalpojis par iedvesmu gan citiem mūziķiem, gan kinofilmai "Reiz Ziemassvētkos", kas uz lielajiem ekrāniem nonāca šoruden.

Noteikti būs nometne, kas teiks – kā, Meiraija Kerija taču ir radījusi Ziemassvētku popmūzikas zelta dziesmu – "All I Want for Christmas is You"! (Starp citu šai dziesmai ar pamatīgu vērienu šogad tiek svinēta divdesmitpiecgade). Savukārt kādā citā nometnē auros īru grupas "The Pogues" un Šeina Makgovana pielūdzēji, par lielāko Ziemassvētku radiohitu kronējot "Fairytale of New York". Jā, tieši bezzobainais īru alkoholiķis Makgovans un iepriekšminētā "Fairytale of New York" ir izkonkurējusi "Last Christmas" sacensībā par 21. gadsimtā spēlētākās Ziemassvētku dziesmas titulu Lielbritānijā. Tomēr šoreiz stāsts būs par dueta "Wham!" 1984. gada Ziemassvētku hita "Last Christmas" tapšanu un tā joprojām milzīgo ietekmi uz popkultūru šodien.

Saskaņā ar dažādās intervijās rakstīto, leģendārais Ziemassvētku hits tapis 1984. gadā, kad abi "Wham!" dalībnieki – Džordžs Maikls un Endrjū Ridžlijs – viesojušies pie Maikla vecākiem. Visi kopīgi skatījušies televīziju, līdz pēkšņi Maikls pielecis kājās un devies uz otro stāvu – uz savu bērnu dienu guļamistabu. Tur iedvesmas pārņemts viņš apmēram stundas laikā radīja dziesmu, kas nu saucama par moderno Ziemassvētku klasiku. Vēlāk Maikla grupasbiedrs Ridžlijs to nodēvēja par "brīnuma mirkli". "Melodija un vārdi, kas vēsta par atraidītu mīlestību, bija meistardarbs, un līdzīgi kā daudzas citas reizes, Maikls aizskāra ļaužu sirdis," sacījis Ridžlijs.

Būtībā "Last Christmas" ir skumja dziesma – tajā nav Ziemassvētku fanfaru, ziemeļbriežu vai Ziemassvētku vecīša. Tā stāsta par nodevību – dziesmas protagonists 25. decembrī kādam vai kādai dāvā savu sirdi, bet jau nākamajā dienā – Otrajos Ziemassvētkos – šī nepateicīgā persona ir vieglprātīga pret romantisko mīlnieku un dāvāto sirdi dod prom.

"Last Christmas" ir absolūts Džordža Maikla solodarbs – arī ieraksta laikā, kas notika 1984. augustā, viņš vēlējās pilnībā kontrolēt procesu. Kā vēlāk savās atmiņās klāstīja skaņu režisors un producents Kriss Porters, Maikls uzstājis, ka viņš studijā spēlēs sintezatoru, lai gan, būdams dziedātājs, īsti labi to nav pratis. "Viņš nebija mūziķis. Tas bija smags un darbietilpīgs process, jo Maikls burtiski spēlēja ar diviem pirkstiem," atceras Porters. Maikls bijis tik ļoti pārņemts ar dziesmas ierakstīšanu pa savam, ka pats pat skandinājis dziesmā dzirdamos zvārguļus.

Dziesmas videoklips tika nofilmēts 1984. gada oktobrī, slēpošanas kūrortā Šveicē. Tas bija zināms izaicinājums – uzmeklēt vietu Eiropā, kur jau oktobrī būtu sniegs un varētu uzburt decembra atmosfēru.

"Last Christmas" kā dubultsingls kopā ar dziesmu ""Everything She Wants" iznāca 1984. gada 3. decembrī, piesakot "Wham!" gaidāmo trešo (un kā vēlāk izrādījās – pēdējo) albumu "Music from the Edge of Heaven". Tomēr īstā sacensība bija Ziemassvētku laiks.

Kā zināms, sasniegt Lielbritānijas singlu topa pirmo vietu Ziemassvētku nedēļas nogalē ir viens būtiskākajiem veiksmes apliecinājumiem, ko var vēlēties popmūziķis, kurš ierakstījis Ziemassvētku dziesmu. To mums māca gan filma "Love Actually", gan protesta akcija 2009. gadā, kurā fani Lielbritānijā sadevās rokās, lai Ziemassvētku singlu topa pirmajā vietā iedabūtu grupas "Rage Against the Machine" 1992. gada dziesmu "Killing in the Name". Tomēr 1984. gada Ziemassvētkos "Wham!" un "Last Christmas" šo pozīciju nesasniedza un palika otrajā vietā. Togad pirktāko Ziemassvētku nedēļas singlu topa pirmajā vietā ierindojās Boba Geldofa un Midža Jūra kūrētais zvaigžņu koris "Band Aid" un labdarības dziesma "Do They Know It's Christmas", kas visu pasauli mudināja pievērst uzmanību un ziedot badam Āfrikā. Jāpiebilst, ka Džordžs Maikls ir dzirdams arī šajā dziesmā kā viens no "Band Aid" dalībniekiem. Viņš un Endrjū Ridžlijs bijuši tik iedvesmoti no Geldofa un Jūra cēlā mērķa, ka arī visus "Last Christmas" ienākumus ziedoja, lai novērtu badu Āfrikā.

Pēc "Last Christmas" panākumiem kompānija "Dick James Music" apvainoja Džordžu Maiklu plaģiātismā – viņuprāt, mūziķis bija piesavinājies 60. gadu dziesmas "Can't Smile Without You", ko izpildīja gan "The Carpenters", gan Berijs Manilovs, melodiju. Tomēr apsūdzība izgāzās, jo muzikologi prezentēja desmitiem 60. gadu dziesmu, kas līdzinājās sentimentālajai "Can't Smile Without You".

Kā daudzām Ziemassvētku dziesmām arī šai piemīt nelāgs niķis – tā svētku laikā tiek spēlēta tik bieži, ka kļūst apnicīga un šķebinoša. Tā sociālo tīklu laikmetā jau vairākus gadus tiek realizēta spēle-akcija, kurā ir jāizvairās no dziesmas "Last Christmas". Tā norisinās no 1. līdz 24. decembrim un tās noteikumi ir pavisam vienkārši – līdzko tu izdzirdi tieši "Wham!" oriģinālo "Last Christmas" versiju (kaverversijas neskaitās), tu esi šajā spēlē zaudējis. Tad spēles dalībniekam godīgi tas sociālajos tīklos arī jāpaziņo, publicējot savu vēstījumu kopā ar mirkļbirku #Whamageddon. Sekojot šai mirkļbirkai "Facebook" var atrast vairākas domubiedru grupas, kurām var pievienoties "Last Christmas" nedzirdēšanas un neklausīšanās akcijai. Jāpiebilst, ka apzināti kādam spēles dalībniekam sūtīt šo dziesmu noklausīšanai vai kā citādi iemānīt ir aizliegts.

Noteikti jāpiemin ir daudzās "Last Christmas" kaverversijas – Ariana Grande, Teilore Svifta, Gvena Stefanija, "Jimmy Eat World" un Hilarija Dafa, tie ir tikai daži slavenākie vārdi, kas ierakstījuši vai savā repertuārā iekļāvuši Džordža Maikla radīto Ziemassvētku hitu. Kā viena no ērmīgākajām versijām minama projekta "Crazy Frog" dziesmas interpretācija. Savukārt Latvijā dziesma "Last Christmas" saistāma ar vienu no lielākajiem pašmāju mūziķu starptautiskajiem veiksmes stāstiem. 2001. gadā latviešu deju mūzikas duets "BTH" (pazīstams arī kā Braithouse) izdevniecībā "Mikrofona ieraksti" laida klajā savu – jaunās tūkstošgades versiju 80. gadu Ziemassvētku hitam.

Latvijā producētais singls nokļuva Lielbritānijas Top 40, tam Londonā tika nofilmēts savam laikam stilīgs un profesionāls video, kas regulāri tika spēlēts MTV un citos dažādu valstu mūzikas kanālos. Šķita, ka nu Eiropas mūzikas tirgus durvis ir vaļā un populāru hitu mūsdienu deju versiju radīšana būs tas ar ko latviešu duets iekaros pasauli, tomēr nākamajam ierakstam – "Simply Red" dziesmas "Something Got Me Started" kaverversijai – tika labi neveicās. Taču tas jau ir pavisam cits stāsts.

Visbeidzot – īsi pirms 2019. gada Ziemassvētkiem, novembrī uz lielajiem ekrāniem nonāca dziesmas iedvesmota jauna filma "Last Christmas" – latviski tulkota kā "Reiz Ziemassvētkos", ko veidojis režisors Pols Feigs. Vēl Džordžam Maiklam dzīvam esot filmas producents Deivids Livingstons vienojies, ka filmā skanēs slavenais Ziemassvētku hits, kā arī citas viņas dziesmas. Tomēr Džordžam Maiklam bijis viens noteikums – romantiskās svētku laika komēdijas scenāriju ir jāraksta Emmai Tompsonei – britu komiķei, aktrisei un scenāristei. Viņa piekritusi, turklāt arī pati nofilmējusies nelielā lomā.

Džordžs Maikls ne filmas tapšanu, ne pirmizrādi nepiedzīvoja. Liktenis ir satriecoši trāpīgs – slavenā Ziemassvētku hita autors mūžībā devās 53 gadu vecumā 2016. gada Ziemassvētku dienā, 25. decembrī, savās mājās Dienvidu Oksfordšīrā. Savukārt mūzikas patērētājs ir satriecoši paredzams. Dziedātāja nāve bija iemesls, lai vairāk nekā 30 gadu kopš singla izdošanas, "Last Christmas" iekļūtu "Billboard" topā ASV, kur 2016. gadā tas pirktāko singlu topā sasniedza 25. vietu.