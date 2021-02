Vienpadsmit gadus veca latviešu obojiste saņēmusi uzaicinājumu koncertēt Kārnegija zālē

Vienpadsmit gadus vecā ķekavniece – talantīgā obojiste Madara Knēziņa - kā balvu par veiksmīgu piedalīšanos vienā no septiņiem starptautiskajiem festivāliem 2020. gadā saņēmusi ielūgumu šā gada jūnijā uzstāties koncertā "Global Artists Debut Concert" Kārnegija zālē Ņujorkā, portālu "Delfi" informē jaunās mūziķes pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā norāda jaunās mūziķes mamma Iveta Knēziņa, pašreizējā situācija dod lielisku iespēju mūzikas skolu audzēkņiem piedalīties citu valstu organizētajos starptautiskajos konkursos, jo liela daļa no tiem notiek attālināti: "Parasti, kad šādi konkursi norisinās klātienē, daudzos nav iespējams piedalīties, jo izmaksas, kas saistītas ar piedalīšanos ir salīdzinoši lielākas, jo jāierēķina arī ceļa un uzturēšanās izdevumi."

Pagājušā gada vasaras sākumā paralēli, baudot vasaras brīvlaiku un piedaloties bērnu mūzikas albuma "Rudens stāsts" tapšanā, Madara ierakstījusi skaņdarbus Itālijas starptautiskajam konkursam "Perusia Harmonica Classic Music OnLine Competition" (tajā Madara ieguva 2. vietu); turklāt dalībnieki netika vērtēti atsevišķi pa instrumentu kategorijām, bet gan visi kopā. "Spilgtā atmiņā paliks pirmais attālinātais konkurss un pirmā apbalvošanas ceremonija "Zoom" platformā, kuras laikā Madara tika uzrunāta un parādīta uz lielā ekrāna ceremonijas norises vietā. 2020. gada ievērojamākais sasniegums ir pirmā vieta "King's Peak International Music Competition", kurā divās kārtās piedalījās vairāk nekā 700 dalībnieku. Nozīmīgas ir arī iegūtās vietas Krievijas konkursos, jo tur ir spēcīgas mūzikas skolas un ļoti labi sagatavoti dalībnieki. Kopumā jaunā māksliniece piedalījusies sešos dažādos konkursos, gūstot godalgotas vietas.

Jau, mācoties mazākajās klasēs, Madara piedalījās vairākos Latvijas organizētajos starptautiskos konkursos, un teju visos ieguvusi godalgotas vietas. Tomēr 2020. gads līdz šim ir gan konkursiem, gan sasniegumiem bagātākais.

Madaras obojas skolotāja Kristīne Kupča, kuras audzēkņi bieži plūc laurus visdažādākajos starptautiskajos konkursos, ir īpaši gandarīta par sadarbību ar Madaru, kuras rezultātā radušās iespējas viņai sevi parādīt un gūt panākumus: "Madaras talants un darba spējas, mans kā obojas spēles pedagoga darbs, koncertmeistares Roksanas Tarvides profesionālisms, jūtīgais klavieru pavadījums, un Madaras vecāku ieguldījums ir atslēga gūtajiem panākumiem šajos konkursos."

Madaras muzikālās dotības tika pamanītas jau bērnudārzā. Stājoties 1. klasē, Madara izturēja iestājpārbaudījumus gan Rīgas Doma kora skolā, gan Emīla Dārziņa mūzikas skolā, bet pēc lielām pārdomām izvēle bija par labu bija otrajai. Šobrīd viņa ir NMV Emīla Dārziņa mūzikas skolas obojas specialitātes 5. klases skolniece. Instrumenta izvēle bija pašas Madaras ziņā – kura skanējums patika no skolas piedāvātajiem, to arī izvēlējās mācīties. Un dara to ar apņēmību un aizrautību – ģimenē nav citu mūziķu, tādēļ ar visu jātiek galā pašai.

Kristīne Kupča augstu vērtē Madaras attieksmi pret darbu: "Viņas vērīgums, muzikalitāte un neatlaidība ir apbrīnas vērtas. Tās padara ikvienu mūsu nodarbību par radošu un jēgpilnu."