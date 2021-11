Piektdien, 26. novembrī, straumēšanas un lejupielādes platformās tiek publiskota producenta un izpildītāja Arstarulsmirus jaunā, pašironiskā dziesma "Man patīk". Kā viņš pats raksta, tajā piedalās arī viņa iepriekšējais alter ego - Gustavo.

"Dziesma "Man patīk" tika veidota ar rotaļīgu, pašironisku un simbolisku ievirzi, atspoguļojot dialogu, kas veidojas starp cilvēkiem ar atšķirīgām vērtību sistēmām un komunikācijas kultūrām. Skaņdarbā aktualizēts jautājums par mūsdienu mediju telpas patēriņa tendencēm, kad blakām esoši cilvēki attopas dzīvojam ļoti savrupās informācijas telpās, kurās nereti valda radikāli atšķirīgi uzskati. Dziesmas stāsts ir par to, kā viņiem sokas ar kopīgas valdoas atrašanu. Bet no cita skatu punkta tas ir arī vēstījums par nepārtraukto iekšējo dialogu, kas risinās ikvienā no mums," par dziesmas tapšanas motivāciju dalās Arstarulsmirus.

Papildvokālu partijas skaņdarbā izpildījis Rihards Bērziņš, ģitāru iespēlējis Mārcis Auziņš un basģitāru - Edvīns Ozols. Ieraksta skaņu režisors ir ilggadējais Arstarulsmirus draugs un kolēģis Sergejs Laletins. Tandēmā ar viņu ir tapuši visi pēdējās dekādes laikā izdotie mūziķa ieraksti, sākot ar Gustavo albumu "Trešā elpa".

"Jau ieraksta procesa sākumā ar kolēģiem smējāmies par to, ka šāds gājiens - pieaicināt dziesmā kā viesmākslinieku savu alter ego, varētu būt diezgan uzskatāma narcisisma iezīme. Lai nu kā, ir prieks par to, ka radošais process, veidojot šo dziesmu visiem iesiaistītajiem bija ļoti jautrs un pacilājošs. Un man ir ārkārtīgi interesanti tas, cik viegli klausītājiem izdosies noteikt, kurās vietās dziesmā skan Arstarulsmirus un kur – Gustavo?" smejoties piebilst dziesmas autors.

Dziesmas piedziedājumos tika iekļauts vokālās partijas fragments no 2010. gadā izdotās Gustavo kompozīcijas "Kur ir mana galodiņa", kas kalpo kā zināma atsauce, jo tajā līdzīgi tika apspēlēts dažādo viedokļu un pieņēmumu temats.

"Simboliski ir arī tas, ka šī gada noslēgumā aprit tieši 10 gadi, kopš pēdējā skaņdarba, kas tika izdots Gustavo mūzikas projekta ietvaros. "Man patīk" ir pirmreizīga kompozīcija, kurā tika apvienoti Arstarulsmirus un Gustavo projektu muzikālās stilistikas un saturiskā vēstījuma virzieni." - izsakās mūziķis.

Atgādinām, ka šogad Arstarulsmirus izdeva "Vēlējuma dziesmu" otro albumu "Pie zemes" un tā paildinājumu - minialbumu "pie zemes [m O n O hr O mi". Šī gada rudenī tika izdoti vēl divi singli "Bagāts" un "Kodols", kas līdztekus albumiem ir atrodami visās mūzikas straumēšanas platformās.

Pašreiz Arstarulsmirus jau ir uzsācis darbu pie nākamgad plānotā trešā Vēlējuma dziesmu albuma. Jaunrades sākums tika apvienots ar pūļa finansējuma kampaņu, kura noslēgsies jau decembra vidū. Tajā autors aicina klausītājus iesaistīties projekta jaunrades procesā, atbalstot to materiāli, lai veicinātu nākamā studijas albuma savlaicīgu ierakstu. Kampaņa tiek realizēta platformā projektubanka.lv, kur ir pieejama sīkāka informācija par projektu. "Katrs saņemtais ieguldījums mums ir ļoti nozīmīgs, jo tas būs spilgts un uzskatāms apliecinājums tam, ka šī projekta mūzika un dzeja palīdz cilvēkiem viņu ikdienas procesos." - uzsver Arstarulsmirus.