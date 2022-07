Viesturdārzā koncertēs koris 'Aura' un reperis Arturs Skutelis

3. augustā Rīgas Viesturdārzā norisināsies sadziedāšanās koncerts, kurā uzstāsies LU FMOF koris "Aura" Edgara Vītola, vairāku Vispārējo latviešu un Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētku virsdiriģenta, vadībā un Arturs Skutelis – viens no pazīstamākajiem latviešu hip-hopa māksliniekiem. Koncerta izskaņā mūziķa Goran Gora vadībā sagaidāma sadziedāšanās, kurā paredzēts iesaistīt arī koncerta apmeklētājus, portālu "Delfi" informēja rīkotāji.

Viesturdārzā jeb Dziesmu svētku parkā 1873. gadā notika I Vispārīgie latviešu Dziedāšanas svētki – viena no senākajām un nozīmīgākajām pilsoniskajām iniciatīvām latviešu kultūras vēsturē, kas aizsāka Dziesmu svētku tradīciju. Turpinot parka vēsturi, kā centrālais 3. augusta programmas notikums paredzēts trīsdaļīgs koncerts, kurā būs dzirdama gan kora mūzika, gan hip-hops, gan to saskanīga mijiedarbe.

"Līdzīgi kā kora mūzika iemieso daļu no tautas apziņas un vēstures, tā hip-hops ietērpj mūzikā mūsdienu pilsētas skaņas, tverot tās iedzīvotāju stāstus, noskaņas un ritmus. Mixmaster AG, viens no Latvijas hip-hopa aizsācējiem, hip-hopu ir definējis kā mūsdienu pilsētas folkloru, un man ir prieks, vienlaikus arī satraukums par to, ka 3. augustā būs iespēja redzēt un dzirdēt, kā kora dziesmas var harmoniski pastāvēt līdzās un pat mijiedarboties ar hip-hopa rečitējumu," saka Arturs Skutelis.

Koncerta sākums un iesildīšanās gaidāma 3. augusta pulksten 20.00, no pulksten 20.45 līdz plkst. 21.30 noritēs repera Artura Skuteļa uzstāšanās, pēc kuras gaidāma sadziedāšanās ar kori "Aura". Plašāka informācija par vasaras kultūras notikumu programmu Viesturdārzā atrodama biedrības "Ascendum" "Facebook" lapā.