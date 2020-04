Virtuālais mūzikas festivāls 'Playon Fest' ar pasaules zvaigžņu piedalīšanos

Izdevniecības "Warner Music Group" mūziķi un dziesmu autori apvienoti unikālā pasākumā "Playon Fest" – vērienīgā virtuālā mūzikas festivālā, atbalstot Pasaules Veselības Organizācijas (PVO) Covid-19 fondu, portālu "Delfi" informē "Warner Music" pārstāve Latvijā Inese Saulāja.

"Playon Fest" sāksies piektdien, 24. aprīlī no pulksten 19.00 un ilgs līdz 27. aprīļa 18.00 Songkick YouTube kanālā. Četrus vakarus un naktis pēc kārtas būs skatāmi tādi "Warner Music Group" mākslinieki kā Bruno Marss, "Coldplay", "Green Day", Cardi B, Eds Šīrans, Džanelle Monē, "Twenty One Pilots", Lil Uzi Vert, Deivids Geta un vēl daudzu, daudzu citu ekskluzīvi, līdz šim reti pieejami vai nepubliskoti dzīvo koncertu ieraksti no pasaules lielākajām skatuvēm un festivāliem. Piemēram, no "Coachella" festivāla, Sidnejas operas nama, "Lollapalooza", "Bonnaroo", "Primavera Sound", "Rock In Rio" un "Global Citizen Festival" festivāliem, kā arī koncertu norises vietām kā "Apollo Theater", "The O2 Arena" un citām.

Konkrētu mākslinieku koncertieraksti izrādīšanas laiki tiks publiskoti tuvojoties notikumam, starp daudzajiem koncertu ierakstiem būs skatāmi arī kādu īpašu notikumu video, piemēram Nipsey Hussle "Victory Lap" albuma izdošanas šovs.

Mākslinieku un koncertu saraksts vēl tiks papildināts un informācijai var sekot "Playon Fest" mājaslapā.

Līdztekus festivāla norisei pieejami arī reklāmas suvenīri, kas izgatavoti īpaši šim pasākumam. Ienākumi no suvenīriem tiks novirzīti Pasaules Veselības organizācijas fondam cīņā ar vīrusa Covid-19, lai spētu pēc iespējas ātrāk un veiksmīgāk atrisināt vīrusa izplatības ierobežojumu.

"PlayOn Fest" mākslinieku uzstāšanās pēc Latvijas laika.

24. – 25. aprīlis

19:00 Ed Sheeran

19:50 Anne-Marie

20:50 Charlie Puth

21:45 Ava Max

21:50 Rita Ora

22:00 ARIZONA

22:45 Rüfüs Du Sol

23:50 Coldplay

00:40 Weezer

02:40 Death Cab For Cutie

03:45 ALT-J

04:40 Portugal. The Man

05:40 The Flaming Lips

06:30 The War On Drugs

07:30 Tones and I

08:20 JJ Lin

09:15 Chanmina

09:45 Charlie Puth (encore)

10:40 Ava Max (encore)

10:45 Coldplay (encore)

12:40 Ghali

14:40 Ed Sheeran (encore)

15:30 Jess Glynne

16:15 Honne

16:30 Sabrina Claudio

17:15 Alec Benjamin

17:45 Stereophonics

25. – 26. aprīlis

19:00 Anitta

19:55 Charli XCX

20:45 Bazzi

21:25 Bebe Rexha

22:15 Burna Boy

23:00 Anserson .Paak And The Fre Nationals

23:45 Andra Day

00:00 Janelle Monae

00:50 Bruno Mars

01:30 Lizzo

01:45 Macklemore

02:45 A Boogie Wit Da Hoodie

03:35 Wiz Khalifa

04:30 Cardi B

05:05 Gucci Mane

05:40 Roddy Ricch

06:00 Lil Uzi Vert

6:40 Nipsey Hussle (Victory Lap album release performance)

08:05 Saweetie

08:30 IDK

09:00 Rico Nasty

09:40 Kevin Gates

10:30 Bruno Mras (encore)

11:00 Lizzo (encore)

11:20 Cardi B (encore)

11:45 Roddy Ricch (encore)

12:05 Lil Uzi Vert (encore)

12:45 Mahalia

13:25 Clean Bandit

13:50 Pablo Alboran

15:50 Majid Jordan

16:20 DVS

16:55 Robin Schulz

17:50 Honne

26. – 27. aprīlis

19:00 Ben Blatt

19:05 Kaleo

20:00 The Head an The Heart

21:00 Gary Clark Jr.

22:00 Brandi Carlile

23:00 Fitz And The Tantrums

23:30 Wallows

00:15 Paramore

01:15 Panic! At The Disco

02:45 Green Day

03:30 Twenty One Pilots

05:00 Slipknot

06:30 Korn

07:20 Disturbed

08:20 Oliver Tree

09:10 Coldrain

10:10 David Guetta

11:10 Galantis

12:20 Paramore (encore)

13:20 Korn (encore)

14:10 Slipknot (encore)

15:40 Royal Blood

16:45 Twenty One Pilots (encore)

18:00 Wallows (encore)