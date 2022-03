Pirmo reizi Madlēnas Ūdres mūziku dzirdēju pagājušajā vasarā. "Spotify" publicētajā minialbumā "Sākums" skanēja trauslas, mazliet noslēpumaini maģiskas dziesmas angļu, franču un latviešu valodā, bez pretenzijām radīt hitus, iepatikties, kas nereti lien ārā pa vīlēm centīgiem, jauniem mūziķiem. Savdabīga balss "guļamistabas ieraksta" estētikā – tas, ko mēdz dēvēt par tīrradni, nenoslīpētu dārgakmeni, kam vēl tikai ir izredzes kļūt par briljantu. Kā pusgadu vēlāk uzzinu sarunā ar Madlēnu – dziesmas patiešām tiek ierakstītas virtuvē. Tik brīnišķīgs ir mūsu tehnoloģiju laikmets – lai publikai nodotu savu debijas ierakstu ir nepieciešams mikrofons, kāda ieraksta veikšanai noderīga programma datorā, straumēšanas serviss un mazliet drosmes.

Līdz šim plašāka publika Madlēnu Ūdri koncertos redzējusi maz, lai neteiktu, ka drīzāk nemaz. Viņas debija bija mūzikas žurnālista Ulda Rudaka kūrētajā festivālā "Kartupeļpalma" Salaspilī pērn, kur jaunā dziedātāja uzstājās kopā ar draudzeni un domubiedri Keitiju Bārbali. Savukārt decembrī bija iespēja Madlēnu redzēt un dzirdēt "Pieci.lv" labdarības maratona "Dod pieci!" studijā. Šī gada sākumā plašākam klausītāju lokam tika nodots video dziesmai "Ne sors pas", bet šobrīd Madlēna Ūdre strādā pie pilnmetrāžas albuma studijā "Barona buduārs".

22 gadus vecā Madlēna dzimusi Latvijā, bet uzaugusi Luksemburgā. Pirms dažiem gadiem atgriezusies dzimtenē un šobrīd studē Rīgas Tehniskajā universitātē. Madlēna brīvi runā latviešu, angļu un franču valodā, un šajās valodās arī top viņas dziesmas.

Ziņkārīgam lasītājam varu teikt – Madlēnas uzvārds nav tikai sakritība. Viņa ir mūziķa, kādreizējā grupas "The Hobos" līdera Rolanda Ūdra vecākā meita. Tiesa, viņa pati īpaši par to nevēlas runāt: "Es apzinos to, ka noteikti man līdzi nāks kaut kāda atpazīstamība, tomēr man ir svarīgi, lai mūzika runā par mani, nevis uzvārds. Nedomāju, ka ir būtiski publiski runāt par manām attiecībām ar tēti. Nu, labas, normālas tās bija un ir."