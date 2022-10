Vīru kopa 'Vilki' koncertā svinēs 30 gadu jubileju

Ar koncertu Rīgas Latviešu biedrības namā savu 30. jubileju svinēs vīru kopa "Vilki". Koncerts notiks 10. novembrī pulksten 19.

Koncertā skanēs dziesmas no līdz šim izdotajiem "Vilku" 13 albumiem. Atbilstoši "Vilku" repertuāra galvenajam saturam, skanēs karavīru dziesmas no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām. Dažas no tām – publikai mazāk pazīstamas, sola vīru kopas pārstāvji. Ieskanēsies arī pa kādai jūrnieku un latviešu folkloras dziesmai. Tiks demonstrēti arī videomateriāli par dažādām ar "Vilku" darbību saistītām tēmām.

Vīru kopas "Vilki" repertuāra dziesmas tiek meklētas latviešu tautas mūzikas materiālos, bet liela daļa Pirmā pasaules kara latviešu strēlnieku, brīvības cīņu, Otrā pasaules kara latviešu leģionāru un nacionālo partizānu dziesmas ir pierakstītas no šo cīņu dalībniekiem. Par svarīgāko darbības mērķi "Vilki izvirza popularizēt un nodot nākamajām paaudzēm mūsu bagāto kultūras mantojumu, jo īpaši noklusēto krāšņo un bagātīgo karavīru dziesmu klāstu.

Biļetes uz koncertu pieejamas "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā. 25% no sarīkojumā gūtajiem ieņēmumiem Rīgas Latviešu biedrība ziedos Ukrainas cilvēku atbalstam.