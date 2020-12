Franču elektroniskās mūzikas pionieris Žans Mišels Žārs sadarbībā ar Parīzes pilsētu un UNESCO Jaungada naktī piedāvās īpašu performanci no Parīzes Dievmātes katedrāles. Vizuāli krāšņais priekšnesumus būs skatāms tiešraidē visā pasaulē, tai skaitā portālā "Delfi" un "Delfi" "Facebook" kontā. Tiešraide sāksies 1. janvārī pulksten 00.25 pēc Latvijas laika un notiks sadarbībā ar "Sony Music".

Jaungada nakts performanci "Welcome to the Other Side" Žans Mišels Žars veidojis kopā ar franču virtuālās realitāte startapu "VRrOOm".

Uzstāšanās ilgs 45 minūtes un tajā būs dzirdami gan skaņdarbi no Žana Mišela Žāra "Grammy" balvai nominētā 2015. gada albuma "Electronica 1: The Time Machine", gan jaunas versijas no viņa klasiskajiem albumiem "Oxygène" (1976) un "Equinoxe" (1978). Pats mākslinieks atradīsies studijā netālu no katedrāles, bet skatītājiem būs redzams viņa avatars virtuālā Notre-Dame de Paris.

Kā sola koncerta – virtuālās realitātes performances rīkotāji, "Welcome to the Other Side" būs vienreizējs, visā pasaulē pieejams bezmaksas pasākums, kas piedāvās ne tikai futūristiski nosvinēt Jauno gadu visiem kopā pandēmijas apstākļos, bet arī vēstīt par cerību 2021. gadā. Tas būs digitāls un virtuāls ielūgums no Parīzes – gaismas pilsētas, mākslu un kultūras metropoles, vietas, kur atrodas viena no pasaulē slavenākajām katedrālēm Notre-Dame de Paris.

Parīzes Dievmātes katedrāle ir unikāla vieta – pasaules kultūras mantojuma un spēka simbols, kas tur mūs visus kopā, uzskata koncerta rīkotāji.

Žans Mišels Žārs jau kļuvis par elektroniskās mūzikas leģendu, kurš ir slavens ar vizuāli iespaidīgiem un jaunāko tehnoloģiju piesātinātiem koncertiem. Jau iepriekš viņš rīkojis koncertus dažādās pasaules kultūrā nozīmīgās vietās – kā, piemēram, Gizas plato Ēģiptē un Eifeļa tornis Parīzē. Viņš vairākkārt labojis pats savus rekordus kā pasaulē apmeklētāko brīvdabas koncertu rīkotājs. Jaunākais no tiem – koncerts par godu Maskavas 850. pastāvēšanas gadadienai, ko noskatījušies 3,5 miljoni cilvēku.