'Zelta mikrofona' ceremonijā ar četrām balvām triumfē 'Instrumenti'

Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas ceremonijā, saņemot balvas četrās kategorijās, triumfējusi grupa "Instrumenti". Tā saņēmusi arī galveno "Zelta mikrofonu" kategorijā "Gada albums" par ierakstu "Cilvēks".

Grupa "Instrumenti" ieguvusi arī balvas kategorijās "Labākā dziesma" un "Radio hits" ar dziesmu "Visā visumā Visums ir viss", kā kategorijā "Labākais koncertieraksta video" par grupas koncerta Daugavas stadionā pagājušā gada vasaras izskaņā ierakstu.

Atgādinām, ka albums "Cilvēks" ir turpinājums iepriekšējam "Instrumentu" albumam "Atkala". Jaunākais ieraksts iznāca pagājušā gada maijā.

"Ja "Atkala" ir kā izšķilšanās, tad "Cilvēkā" mēs jau dzirdam to būtni, kas ir gatava atvērties, lūkoties acīs un saplūst kopā ar dabu un tautu. No sirds gaidu koncertus šajā vasarā, kad piedzīvosim abu albumu īsto pirmatskaņojumu – dziesmu iemiesošanu mūsos un "Instrumenti" klausītājā," iepriekš par šo albumu teicis Jānis Šipkēvics.

"Zelta mikrofona" ceremonijā par labāko popmūzikas albumu atzīts grupas "Astro'n'out" ieraksts "Multivitamīnu multipaka". Savukārt kategorijā "Roka vai metāla albums" uzvarēja grupa "Pienvedēja piedzīvojumi" par savu jaunāko ierakstu "Nelaiks".

Par pērnā gada spožāko debitanti atzīta dziedātāja Patrisha, bet kategorijā "Labākais videoklips" godalgota Dona dziesmas "Es nāktu mājās" video versija, kuras režisors ir PapaChi.

Kategorijā "Alternatīvās vai indie mūzikas albums" uzvarējis grupas "Tribes of the City" desmit gadu garumā tapušais meistardarbs "Rust and Gold". Savukārt džeza mūzikas ierakstu kategorijā pie balvas ticis "Variations", ko veidojuši trīs ievērojami džemeņi – Deniss Paškēvičs, Vjačeslavs Gaņeļins un Arkādijs Gotsmans.

Kategorijā "Labākais elektroniskās vai deju mūzikas albums" uzvarējis Kashuks ar ierakstu "Lost Echo", bet – "Labākais Hiphopa mūzikas albums" – repere Viņa ar ierakstu "Mildas īstais vārds ir Zelma".

Pašmāju kases grāvēja "Dvēseļu putenis" mūzikas ieraksts uzvarējis kategorijā "Instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums". Atgādinām, ka mūzikas autore ir latviešu izcelsmes amerikāņu komponiste, "Emmy" balvas laureāte Lolita Ritmanis, ierakstā piedalījies arī Valsts akadēmiskais koris "Latvija", diriģenta Māra Sirmā vadībā.

Kategorijā "Klasiskās vai kora mūzikas albums" uzvaras laurus plūcis koris "Kamēr…" par jau vairākkārt godalgoto projektu "Kalpotājs. Blumbergs. Kamēr…".

Par labāko mūzikas albumu bērniem atzīts ieraksts "Tutas dziesmas", ko izpilda Laura Polece un Liene Sebre. Savukārt kantrī un šlāgermūzikas kategorijā uzvarējis Raimonda Paula un aktiera Andra Bērziņa kopīgais projekts "Es šonakt sēdēšu uz jumta".

Tautas un pasaules mūzikas kategorijā par labāko atzīts grupas "Auļi" starptautiskais projekts "Senču balsis".

Ceremonijā īpaši tika godināti skaņu režisors Kārlis Pinnis un dzejnieks, daudzu dziesmu tekstu autors Viktors Kalniņš jeb Viks.

ALTERNATĪVĀS VAI INDIE MŪZIKAS ALBUMS

Rust and Gold – Tribes of the City

Producents: Adam Cooper

Izdevējs: Tribes of the City

DZEŽA MŪZIKAS ALBUMS

Variations – Vyacheslav Ganelin, Deniss Pashkevich, Arkady Gotesman

Producents: Mareks Ameriks

Izdevējs: Jersika Records

ELEKTRONISKĀS VAI DEJU MŪZIKAS ALBUMS

Lost Echo – Kashuks

Producents: Kaspars Kubeckis

Izdevējs: Kashuks

HIPHOP MŪZIKAS ALBUMS

Mildas īstais vārds ir Zelma – VIŅA

Izdevējs: Pašizdots

INSTRUMENTĀLĀS VAI STARPŽANRU MŪZIKAS ALBUMS

Mūzika no filmas "Dvēseļu Putenis" – Lolita Ritmanis, VAK "Latvija", diriģents Māris Sirmais, kamerorķestris

Producents: Lolita Ritmanis, Mark Mattson

Izdevējs: MarLo Melodies Publishing

KLASISKĀS VAI KORA MŪZIKAS ALBUMS

Kalpotājs. Blumbergs. Kamēr… - Koris Kamēr

Producents: Kamēr mūzika

Izdevējs: Kamēr mūzika

MŪZIKAS ALBUMS BĒRNIEM

Tutas dziesmas – Laura Polence, Liene Sebre

Producents: Breno Viricimo

Izdevējs: Tutas dziesmas

POPMŪZIKAS ALBUMS

Multivitamīnu multipaka – Astro'n'out

Producents: DJ Rudd (Arnis Račinskis, Kaspars Ansons, Makree)

Izdevējs: Astro Music

ROKA VAI METĀLA MŪZIKAS ALBUMS

Nelaiks – Pienvedēja Piedzīvojumi

Producents: Pienvedēja Piedzīvojumi

Izdevējs: MicRec

ŠLĀGERA, KANTRĪ VAI ROCKABILLY MŪZIKAS ALBUMS

Es šonakt sēdēšu uz jumta – Raimonds Pauls, Andris Bērziņš

Producents: Pāvels Mališkins

Izdevējs: MicRec

TAUTAS VAI PASAULES MŪZIKAS ALBUMS

Senču balsis – Auļi

Producents: Kaspars Bārbals

Izdevējs: Lauska

GADA ALBUMS

Cilvēks – Instrumenti

Producents: Instrumenti, Gatis Zaķis

Izdevējs: Instrumenti

LABĀKĀ DEBIJA

Patrisha bija šeit – Patrisha

Producents: Kim W un Laura Bettinson

Izdevējs: Universal Music

LABĀKĀ DZIESMA

Visā visumā Visums ir viss – Instrumenti

Producents: Instrumenti, Gatis Zaķis

Izdevējs: Instrumenti

RADIO HITS

Visā visumā Visums ir viss – Instrumenti

Producents: Instrumenti, Gatis Zaķis

Izdevējs: Instrumenti

ORIGO ZELTA DZIESMA

Sarkanbaltsarkanais – Bermudu Divstūris

Producents: Bermudu Divstūris

LABĀKAIS VIDEOKLIPS

Es nāktu mājās – Dons

Režisors: PapaChi

Producents: Ināra Šumeiko, Filmnaked

LABĀKAIS KONCERTIERAKSTA VIDEO

Instrumenti koncerts Daugavas stadionā

Producents: Instrumenti, Līva Pētersone-Kļaviņa

Režisors: Juris Matuzelis (Pepe FX)

MŪŽA IEGULDĪJUMS LATVIJAS MŪZIKAS ATTĪSTĪBĀ

Kārlis Pinnis

MŪŽA IEGULDĪJUMS LATVIJAS MŪZIKAS ATTĪSTĪBĀ

Viks