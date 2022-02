'Zelta mikrofona' ceremonija būs veltīta Ukrainas atbalstam

Izrādot atbalstu Ukrainai, sestdien, 26. februārī, paredzētā Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" svinīgā ceremonija tiks aizvadīta, apliecinot solidarizēšanos ar ukraiņu tautu.

Pasākuma organizatori aicinās skatītājus atbalstīt "Ziedot.lv" projektu "Ukrainas cilvēkiem", tiešraidē informējot par ziedojumu tālruņa numuru, Ukrainas karoga krāsas tiks izmantotas arī grafiskajā noformējumā. Pašmāju mūziķi vienosies kopīgā dziesmā, ar savu balsi paužot, ka domās ir kopā ar Ukrainu. Ceremonija būs skatāma pulksten 20.40 tiešraidē kanālā TV3 un nākamās paaudzes televīzijā "Go3".

"Ņemot vērā notikumus Ukrainā, mēs apsvērām domu pasākumu atcelt, tomēr nolēmām, ka pareizāk būs darīt to , ko mūziķi vienmēr ir pratuši vislabāk – caur mūziku mierināt, spēcināt, saviļņot, iedvesmot . Mūzikai ir milzīgs spēks. Šo spēku mēs gribam nodot ukraiņu tautai, vēlot izturību šai grūtajā un neziņas pilnajā laikā. Laikā, kad ne tikai Ukrainā valda neziņa un bailes, mēs katrs varam atbalstīt gan morāli, gan arī materiāli," par ceremoniju stāsta producente Elita Mīlgrāve.

"Šobrīd mēs visi esam situācijā, kādā līdz pēdējam brīdim neticējām, ka nonāksim. Tas, kas šobrīd notiek Ukrainā ir prātam neaptverami, šausmīgi un biedējoši. Mēs, TV3, esam domās un sirdīs ar ukraiņu tautu, mēs apzināmies, ka viņi cīnās ne vien par sevi, bet arī par mums. Tas, ko mēs varam darīt, ir vienoties kopīgā mērķī un palīdzēt Ukraiņu tautai, kā ik katrs no mums spēj. Šajā brīdī ikkatrs atbalsts Ukrainai ir svarīgs. Kopā ar "Zelta mikrofona" organizatoriem esam vienojušies, ka šī "Zelta mikrofona" ceremonija tiks veltīta Ukrainas tautai un tās laikā tiks vākti ziedojumi viņu atbalstam, kāds ir nepieciešams. Mēs katrs varam palīdzēt, dot savu ieguldījumu, cik vien ir mūsu spēkos. Mēs TV3 esam un būsim kopā ar Ukrainu," saka TV3 programmu direktore Elīna Jēkabsone.

Ceremonijas filmēšana arī šogad norisināsies Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma Mediju centrā, kur balvu pasniegšanas pasākumā uzstāsies dažādu žanru un stilu nominētie un aktuālie mākslinieki – "Prāta vētra" , "Dagamba" un Rīgas doma kora skolas zēnu koris , "Rīgas modes" un "Sestā jūdze", Rick Feds. Ar televīzijas pirmatskaņojumu uzstāsies Dons un Jānis Šipkēvics kopā ar Aminatu, "The Sound Poets" ar dziesmu "Pie vienas uguns", grupa "Banda Banda" ar pirmatskaņojumu dziesmai "Svars". Uz skatuves kāps arī debitante BŪŪ kopā ar MUUD un Edavārdiem un šova "X Faktors" uzvarētāja Grēta Grantiņa. Vakara izskaņā uzstāsies Latvijas vecākā koncertējošā grupa "Eolika", kas ceremonijā saņems balvu par mūža ieguldījumu. Tāpat arī pirmo reizi uz "Zelta Mikrofons" skatuves uzstāsies viesmākslinieks, kurš nupat saņemot vairākas balvas triumfēja Igaunijas ierakstu industrijas gada mūzikas balvas ceremonijā – NOEP ar dziesmu "Head Out of the Water".

Kā ziņots iepriekš šogad jau 26. reizi 20 kategorijās tiks pasniegtas Mūzikas ierakstu gada balvas labākajiem pērnā gada mūzikas ierakstiem. Šogad balvai iesniegti vairāk nekā 500 pieteikumi: 165 albumi; 37 debijas albumi; 149 dziesmas; 134 videoklipi; 20 koncertieraksti video un 22 albumu dizaini.