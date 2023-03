'Zemes stundas' koncertā aicina atbalstīt dabas atjaunošanu Ukrainā

"Zemes stundas" nedēļā Pasaules Dabas fonds aicina uz īpašu šim notikumam veltītu koncertu, kas norisināsies 23. martā pulksten 19 Latvijas dzelzceļa vēstures muzejā.

"Zemes stundas" koncertā šogad uzstāsies dziedātāja Grēta, čellu trio "Melo-M" un Igo. Visi koncerta ienākumi par biļetēm tiks novirzīti kara izpostīto dabas aizsargājamo teritoriju atjaunošanai Ukrainā, portālu "Delfi" informē organizatori.

Kā atgādina Pasaules Dabas fonda pārstāvji, šobrīd viena no lielākajām vides problēmām pasaulē ir bioloģiskās daudzveidības straujā samazināšanās. Saskaņā ar Pasaules Dabas fonda (WWF) Dzīvās planētas ziņojumu: no 1970. līdz 2022. gadam par vidēji 69 % samazinājušās zīdītāju, putnu, rāpuļu, abinieku un zivju populācijas. Bioloģiskās daudzveidības krīze tiek vērtēta kā masveida sugu izmiršana uz mūsu planētas, un sugu straujā izzušana šodien ir simtiem reižu lielāka nekā to dabiskā izmiršana.

Ukraina, kura nereti tiek dēvēta par Eiropas zaļo sirdi, piedzīvo dabas daudzveidības iznīcību vēl straujāk, atgādina Pasaules dabas fonda pārstāvji. Karš ir skāris aptuveni 27 % no visām aizsargājamajām dabas teritorijām Ukrainā, kā arī citas bioloģiski augstvērtīgas teritorijas, uz iznīcības robežas ir dažādas endēmiskas sugas.

Šobrīd steidzama rīcība klimata, dabas un bioloģiskās daudzveidības jomā ir nepieciešama vēl vairāk nekā jebkad agrāk. "Zemes stunda" ir brīdis, kas par to atgādina, pievēršot miljoniem cilvēku uzmanību un iedvesmojot rīcībai.

"Mēs, cilvēki, neesam vienīgie, kas dzīvo uz Zemes. Mēs to dalām ar daudzām citām dzīvām radībām. Tāpēc man šī diena un Zemes stunda ir svarīga, jo tā atgādina mums, ka esam atbildīgi par to, ko nodarām mūsu Zemei un pārējai dzīvībai uz tās," uzsver dziedātāja Grēta.

Koncerts notiks nedēļā, kad pasaulē norisināsies vērienīgākā vides akcija – "Zemes stunda", kas ik gadu apvieno miljoniem cilvēku, uzņēmumu un organizāciju no vairāk nekā 190 valstīm un teritorijām. Zemes stunda ir rets vienotības brīdis, kas apvieno visu pasauli, pievēršot uzmanību arvien pieaugošajiem klimata pārmaiņu draudiem un neatgriezeniskajai dabas izzušanai.

Šis gads Latvijā ir arī lielākā kultūras notikuma – Dziesmu un deju svētku – gads, tāpēc šogad īpaši tiks godināti mākslas un kultūras jomas pārstāvji, kas dabas un klimata tēmas risina savā radošajā darbībā, iedvesmojot citus domāt un rīkoties. Koncertā tiks sveikti konkursa Klimata vēstnieks kultūrā un mākslā laureāti.

Šogad "Zemes stunda" norisināsies 25. martā pulksten 20.30, kad cilvēki visā pasaulē aicināti izslēgt gaismas un veltīt vienu stundu Zemei, vairojot izpratni par dabu un darot kaut ko pozitīvu tās labā. Zemes stunda ir vērienīgākā vides akcija pasaulē, kas šogad norisināsies jau 17. gadu pēc kārtas