Zemgalē notiks astotais festivāls 'Zobens un Lemess'

No 9. līdz 11. jūnijam Bauskā norisināsies mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivāls "Zobens un Lemess", ko iecienījuši smagās mūzikas un vēstures rekonstrukcijas cienītāji.

Kā "Delfi" informē festivāla rīkotājs Valdis Bērzvads, šogad festivāla muzikālo daļu iezīmē grupas no Grieķijas, Apvienotās Karalistes, Ukrainas, Lietuvas un Latvijas, tajā skaitā pagānmetāla lielmeistari "Skyforger", kas īpaši saistīti ar Zemgali (tai pilnībā veltīti albumi "Zemgaļu karadziesma" un "Kauja pie saules"). Senatnes gaisotni sarūpēs vēstures rekonstruktoru klubi no Baltijas valstīm, bet zināšanas papildināt interesenti aicināti apmeklēt lekciju teltī.

Ieeja festivāla teritorijā un telšu pilsētiņā šogad agrāk — no piektdienas, 9. jūnija, pulksten 15. Koncerti sāksies piektdienas pievakarē.

Festivāla "Senais ciems" interesentus gaidīs sestdien, 10. jūnijā, no pulksten 11. Tajā ikviens varēs līdzdarboties — ciemā viss ir apskatāms, aptaustāms, iztaujājams un piemērāms. Būs iespēja vērot zobencīņu paraugdemonstrējumus. Iecienītā aktivitāte ir Spēka spēles — apmeklētāji ir aicināti pieteikties un pēcpusdienā sacensties savā starpā vairākos posmos. "Spēļu dalībnieki šaus ar loku, metīs šķēpus un baļķus, kurš tālāk, un sacentīsies vairākās citās disciplīnās. Finālisti vilks mugurā bruņas un turnīra laukumā noteiks, kurš iegūst uzvarētāja statusu!" apmeklētāju piedalīties aicina vēstures rekonstrukcijas kluba"Exercitus Rigensis" vadītājs Juris Ņečajevs. Šogad būs pārstāvēti vēstures rekonstruktoru klubi gan no Lietuvas, gan Igaunijas.

Pie Senā ciema darbosies "Latvijas Arheoklubs" ar aizvēsturiskās metalurģijas demonstrējumiem. Interesenti varēs iemēģināt roku dažādās prasmēs — virvju vīšanā, dabīgo šķiedru apstrādē un seno zvejas tīklu gatavošanā. Uģis un Signe Puceni (starpnozaru mākslas grupa "Serde") piedalīsies ar tradicionālo recepšu rekonstrukciju paraugdemonstrējumiem jeb "Ceļojošo virtuvi", kurā īpaša uzmanība būs pievērsta raudzētiem ēdieniem un dzērieniem.

Sestdien pa dienu lekciju teltī no pulksten 11 notiks daži tematiskie stāstījumi. Kā pirmais ciklu atklās Gatis Kalniņš (latvijas-pilskalni.lv uzturētājs), kurš pastāstīs par Eiropas dzelzs laikmeta pilskalnu kartēšanas projektu un citām aktivitātem Latvijas senvietu apsekošanā un popularizēšanā, Laura Aksika stāstīs par seno zemgaļu tērpu un rotām vēlajā dzelzs laikmetā un arī tās demonstrēs (rekonstrukcijas un eksperimentālās arheoloģijas grupa "Senzeme"), Dr.hist. Artūrs Tomsons ("Latvijas Arheoklubs") iepazīstinās ar jaunākajiem pētījumiem eksperimentālajā arheoloģijā, bet vēsturnieks Agris Dzenis sniegs ieskatu hroniku, ceļojumu aprakstu un dokumentu ziņās par zemgaļu apdzīvoto teritoriju, sociālo iekārtu, sadzīvi un ticējumiem 13. — 16. gs.

Kā allaž, festivāla programmas kodols būs dažādu smagās mūzikas grupu uzstāšanās. Vieni no festivāla galvenajiem māksliniekiem būs pašmāju grupa "Skyforger", bet apmeklētājus priecēs arī smagās mūzikas meistari no dažādām pasaules valstīm.

Arī šogad festivālā uzstāsies plaši pazīstami un atzīti mūziķi un arī jaunākas grupas, un katra no tām ir ar potenciālu kļūt par interesantu jaunatklājumu. Koncertprogramma aptvers dažādus žanrus, sākot no postfolka līdz folkmetāla un citu metāla žanru jaudīgākajām un smagākajām izpausmēm. Dažādībā ir arī vienojošais elements — daļai mūziķu daiļradē raksturīgi saskares punkti ar etnisko mūziku, folkloru, mitoloģiju, vēsturi un/vai dabas izjūtu un tās izpausmēm šodienas interpretācijās. Faktiski runa ir par mūsdienu cilvēku, kas interesējas par pagātni, lai, iespējams, apjaušot saknes, cēloņsakarībās apjaustu arī šodienu.

"Priecājamies, ka uz Latvijas skatuves beidzot nokļūs blekmetāla enerģijas iemiesojums Sakis Tolis, jaudīgās grieķu grupas "Rotting Christ" līderis ar savu jauno soloprojektu. Uz Zemgali atvedīsim arī "Varathron" — vienus no grieķu blekmetāla pirmā viļņa pamatlicējiem. Starp līdergrupām izceļami arī folk/pagānmetāla meistari "Theigns and Thralls" (ex Skyclad) no Apvienotās Karalistes," programmu ieskicē festivāla rīkotājs Valdis Bērzvads.

Publika gaida divas iepriekš pieteiktās Ukrainas grupas. Par vienu – Nokturnal Mortum – ir skaidrs, ka tā šogad festivālā nespēlēs, lai arī gads sākās cerīgi ar grupas uzstāšanos Eiropā. Grupas paziņojums, kurā tā atvainojas publikai un skaidro iemeslus, kāpēc Krievijas uzsāktā kara dēļ mūziķi spiesti atkal atsaukt dalību vairākos festivālos Eiropā, tostarp "Zobenā un Lemesī", publiskots 17. maijā (arī festivāla "Facebook" lapā). Uz otras grupas — "1914" (Blackened Death / Doom Metal), — dalību festivālā vēl cer kā paši mūziķi, tā rīkotāji.

No Lietuvas šoreiz būs divas smagās mūzikas cienītājiem interesantas grupas: "Luctus" (black metal) un "Hellhookah" (stoner/doom metal).

Šovasar "Zobens un Lemess" turpina piedāvāt izlasi no Latvijas metāla skatuves – uzstāsies tādi jau labi zināmi smagās mūzikas projekti kā "Darrva" (death metal), Deodium (death / thrash metal) un "Saturn's Husk" (sludge / doom metal), kā arī uz festivāla skatuves pēc ilgāka laika atgriežas Latgales melanholiskā metāla celmlauzis "Sovvaļnīks". Par jaunatklājumu var kļūt jaunā blekmetāla grupa "Uguns", savukārt postfolka cienītājus priecēs "JŌRA". Jestrāku noti piešķils Latvijas pagrīdes mūzika ikona – grupa "Inokentijs Mārpls". Festivāla izskaņā naktī būs ugunsskulptūra, kuru veido mākslinieks Andris Džiguns.

Turpinot līdzšinējo praksi un cenšoties pasākumu veidot iespējami videi draudzīgākā formātā, arī šogad festivāls apmeklētājiem nodrošinās daudzkārtlietojamās glāzes un mobilos pelnutraukus. Tāpat arī rīkotāji aicina ierasti lielisko publiku rūpēties par vidi un izdarīt gan atbildīgas izvēles, gan cieņpilni rīkoties.

Festivāls "Zobens un Lemess" notiek kopš 2015. gada. Pirmie trīs pasākumi notika Sēlijā Lonē, bet kopš 2018. gada par festivāla mājvietu kļuvusi Bauska.