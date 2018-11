'Ziemeļblāzmā' izskanēs Annijas Putniņas koncerts 'Ziemassvētki Brodvejā'

Kultūras pilī "Ziemeļblāzma" 18. decembrī pulksten 20.00 ar programmu "Ziemassvētki Brodvejā" uzstāsies dziedātāja Annija Putniņa, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Koncertu sērija aizsākās 2017. gada decembrī, kas turpinājās šī gada aprīlī ar koncertuzvedumu "Pavasaris Brodvejā".

Annija Putniņa, kura pazīstamā kā mūziklu dziedātāja, šajā programmā uzstājas kopā ar virtuozo pianistu Raimondu Petrauski un pavadošo grupu.

Programmā iekļautas Brodvejas mūziklu dziesmas no mūzikliem "She Loves Me", "West Side Story", "Sound Of Music", "Mamma Mia", kā arī Ziemassvētku skaistākās melodijas.

Koncertā muzicēs arī sitaminstrumentālists Ernests Mediņš un kontrabasists Mareks Auziņš, saksofonists Oskars Petrauskis, Rīgas Doma kora skolas mūziklu nodaļas jauniešu ansamblis, kā arī īpašie viesi.