2022. gads iezīmē vairākas zīmīgas jubilejas leģendārā Deivida Bovija dzīvē – pašam "roka hameleonam" janvāra sākumā būtu apritējuši 75, bet albumam, kas pilnvērtīgi aizsāka Bovija rokzvaigznes stāstu – "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars" – šī gada jūnijā būs apaļi 50 gadi. Lai arī varētu šķist, ka Bovijs jau piedzima slavens, realitātē mūziķim bija nepieciešami aptuveni desmit gadi, lai no nevienam nevajadzīga un nezināma kārtējā piemīlīgā britu roka "puisēna" kļūtu par ikonu, kas rādīja ceļu citiem, pats nemitīgi meklēdams arvien jaunus pagriezienus radošajā dzīvē.

Par Deividu Boviju droši var teikt, ka katra nākamā paaudze no 60. gadiem iepazina viņu atšķirīgu no iepriekšējās – Zigijs Stārdasts, Tievais, baltais hercogs, Majors Toms... Un runa pat nav par desmitgadēm – Bovijs mēdza radikāli mainīt savu skatuves tēlu un mūziku ik pēc pāris gadiem, bet citreiz pārlēciens notika jau no viena albuma līdz nākamajam.

Kā 90. gadu bērnam manā atmiņā Bovijs palicis kā baiss personāžs no dažādiem sirreāliem tēliem pārpildītā dziesmas "Little Wonder" klipa, ko regulāri demonstrēja rīta pārraidē "Pica TV". Tobrīd es vēl nezināju, ka tā ir tikai kārtējā Bovija personifikācija, kas radīta par godu 1997. gada albumam "Earthling" – mūziķa flirtam ar tolaik aktuālajiem elektronikas, tehno un industriālās mūzikas stiliem.