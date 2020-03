Zvaigznes tuvāk nekā jebkad. Slaveni mūziķi un aktieri uzstājas tiešsaistē

Pašizolācija un atbildība pret koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 izplatības ierobežošanu likusi atcelt koncertus un festivālus. Dažādas pasaules popmūzikas un skatuves zvaigznes, gluži kā ikviens, paliek mājās un cenšas ar saviem skatītājiem un klausītājiem komunicēt attālināti ar sociālo tīklu starpniecību.

Tas jau licis mūzikas biznesa profesionāliem sākt runāt par būtisku paradumu maiņu industrijā, bet skatītājiem tas nozīmē iespēju skatuves un ekrāna elkiem tikt tuvāk nekā jebkad agrāk – viņu mājās.

Piemēram, īsu priekšnesumu mājās palicējiem veltījis grupas "Coldplay" līderis Kriss Mārtins.

Video, kas publicēts "Coldplay" oficiālajā "Facebook" kontā un citās vietnēs, Mārtins stāsta, ka viņam bija jābūt kopā ar grupu, taču tas dalībnieki "iestrēguši" dažādās valstīs. Tāpēc mūziķis nolēmis sniegt nelielu koncertu.

Savukārt mūziklu karalis Endrjū Loids Vēbers savā "Twitter" kontā pieņem pasūtījumus, kādus skaņdarbus viņa sekotāji vēlētos dzirdēt. Kā pirmo, vadoties pēc klausītāju vēlmēm, Vēbers izvēlējies skaņdarbu "All I Ask of You" no mūzikla "Operas spoks", tam seko vēl viens skaņdarbs no šī mūzikla – "Wishing You Were Somehow Here Again" un "Everything's Alright" no rokoperas "Jesus Christ Superstar".

I didn't think I'd ever get such a response to this little tryout! Here I am in my own self-isolation. The song that came out on top was 'All I Ask Of You' - ALW pic.twitter.com/NCSujNwBPd — Andrew Lloyd Webber (@OfficialALW) March 19, 2020



Savas pianista prasmes mājas apstākļos parādījis arī aktieris Entonijs Hopkinss. Viņa "Facebook" publicētais video izpelnījies lielu skatītāju sajūsmu, jo 82 gadus vecajam ekrāna m

māksliniekam asistē viņa kaķis Niblo.

Niblo is making sure I stay healthy and demands I entertain him in exchange... cats 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/5HgrdS2P9t — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) March 18, 2020

Ar īpašu performanci mājas apstākļos savu sekotājus iepriecinājis arī dižais izklaidētājs Robijs Viljams, publicējot īsu uzstāšanos.

Karantīnas dienasgrāmatu sākusi rakstīt dziedātāja Madonna, šo procesu, kā arī citas aktivitātes publicējot sociālajos tīklos. Popmūzikas dīva aicina palikt mājās un šajā laikā būt radošiem. Atgādinām, ka Covid-19 dēļ tika atceltidziedātājas Madonnas pasaules turnejas "Madame X Tour" noslēguma šovi Parīzē.

Jau ziņots, ka visā pasaulē šobrīd notiek drastiski koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 ierobežošanas pasākumi, atceļot dažādus publiskus pasākumus un mudinot iedzīvotājus pašizolēties.