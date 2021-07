Brāļiem Kokariem, Imantam un Gido, 100! Jubilāriem veltīts pasākumu cikls

Brāļi Kokari, Imants un Gido, ir vienas no Latvijas kormūzikas vēstures spilgtākajām personībām. Vairāk nekā 50 gadu Kokaru galvenais darbības fokuss ir bijis kormūzikas attīstība un neatsverama kordziedātāju un kordiriģentu izaudzināšana. Pasaules kontekstā kormūzikas nozarē Brāļi ir kā kvalitātes zīme Latvijas tautas dziedāšanas spēkam. Šā gada augustā brāļiem Kokariem apritēs katram sava 100 gadu jubileja, kam par godu notiks virkne pasākumu. No 14. augusta aizsāksies šo simtgažu svinēšana, vienlaikus pirmo reizi atklājot un ieskandinot atjaunoto Lielo estrādi Mežaparkā ar svētku dziesmu vakaru "Brālibrāli", uz kuru ir aicināti skatītāji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma





Virsdiriģenti Gido un Imants Kokari piedalās XXIV Vispārējo latviešu dziesmu un XIV Deju svētku gājienā 2008. gada 6. jūlijā Rīgā. Foto: F64 Photo Agency.

Dižgaru godinājums kopdziesmās

Pulksten 21.00 Mežaparka Lielajā estrādē norisināsies svētku dziesmu vakars "Brālibrāli", kurā piedalīsies Rīgas kamerkoris "Ave Sol" un Latvijas diriģentu koris apmēram 400 dziedātāju sastāvā virsdiriģentu vadībā – tie gandrīz divu stundu ilgajā koncertā izdziedās brāļiem Kokariem tuvas kompozīcijas. Skanēs gan Jāzepa Vītola un Ausekļa "Gaismas pils", bez kuras nav iedomājami nevieni dziesmu svētki un kura ievadīs stāstu par brāļu jauneklīgumu, gan šā gada jubilāra Imanta Kalniņa "Lūgšana" ar Knuta Skujenieka vārdiem, kas iekļauta stāstā par briedumu, gan Artura Maskata un Aleksandra Čaka "Rīgai" noslēdzošajā koncerta daļā par brāļu neatņemamo un dodamo. Koncertā savos skaņdarbos piedalīsies arī komponisti: Arturs Maskats, Zigmars Liepiņš, Raimonds Tiguls. Koncerta radošajā grupā ir tās vadītājs diriģents Romāns Vanags, kā arī Mārtiņš Klišāns un Ints Teterovskis.

Koncerta un filmas režisors Juris Jonelis atzīst: "Kad sāku strādāt pie šī projekta, veicu pamatīgu dažādu dokumentālu materiālu izpēti, tomēr īstā sajūta "saslēdza" mani ar Brāļiem pēc Laimas Muktupāvelas grāmatas "Brālibrāli. Balsu burvji brāļi Kokari" pabeigšanas. Šobrīd visos ar koncertu un filmu saistītajos radīšanas procesos ir jūtama pašu meistaru klātesamība un atbalsts. Es ceru, ka izdosies skaists veltījums ne tikai dvīņu brāļu jubilejas koncertā, bet arī filmā, kas atspoguļos visu iesaistīto fiksētās liecības par vairāk nekā piecdesmit gadu ilgu ieguldījumu Latvijas kormūzikas vēsturē. Es to uztveru kā svētu pienākumu – godināt Latvijas kormūzikas dižgarus. Labprāt redzētu Brāļu devumu iekļautu Latvijas Kultūras kanona oficiālajā sarakstā."

Biļetes uz koncertu var iegādāties "Biļešu paradīzes" interneta vietnē un biļešu kasēs no 14. jūlija. Apmeklējot pasākumu, jāievēro valstī noteiktie epidemioloģiskie drošības noteikumi; pasākumu drīkst apmeklēt personas, kuras pasākuma norises dienā varēs uzrādīt derīgu Covid-19 vakcinācijas vai izslimošanas sertifikātu ("zaļais" drošības līmenis). Jebkura vecuma apmeklētājam ir jābūt atsevišķai ieejas biļetei.

Skatītāju sēdvietas tiks izvietotas deju laukumā, vienlaikus paredzot vietu arī tiem, kas vēlēsies koncertu baudīt sēžot zālienā. Tāpēc aicinām līdzi ņemt pledus, segas vai ko citu ērtākai zālienā sēdēšanai.

Pie pasākuma ieejas būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments kopā ar derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, kuru iespējams iegūt vietnē www.Covid19sertifikats.lv. Mainoties valstī noteiktajām prasībām pasākuma apmeklēšanai saistībā ar Covid-19 izplatības ierobežošanu, noteikumi var būt paplašināti un/vai mainīti.

Brāļi Gido un Imants Kokari grāmatas “BrāliBrāli: Balsu burvji brāļi Kokari” atvēršanas svētkos 2008. gada 1. jūlijā Rīgas Latviešu biedrības namā. Foto: F64 Photo Agency.

"Te`ev būs dzie`dāt!" Imants Kokars

Jau no 14. augusta rīta Mežaparkā būs rosība, jo tur mēģinās vakara koncertu "Brālibrāli", kas vienlaikus būs arī sākumpunkts jeb pirmie kadri filmai "Daiļuma dārzs" par brāļiem Kokariem. Filmas tapšana kino kadrā sāksies līdz ar koncertu 14. augustā, kas kā pirmais jaundzimušās estrādes kliedziens šai pasaulē turpināsies vēl veselu gadu, kad filmas autori meklēs to, kā parādīt Imanta un Gido nospiedumus Latvijas kormūzikā ne tikai tiem, kam dziesmas tuvas balsij, bet arī ausīm, sirdij un dvēselei.

Brāļu Kokaru 85 gadu jubilejas svinības. Pie Brīvības pieminekļa 2006. gada 11. oktobrī Rīgā. Foto: F64 Photo Agency.

"Tā nav valoda, tā ir mūzika" Gido Kokars

Filmā "Daiļuma dārzs" caur kino arhīviem, dokumentāliem materiāliem un koru skanīgajām balsīm, tiks meklēts brāļu Kokaru atstātais mantojums mūsdienu dziedātājos, diriģentos un pašā mūzikā. Jaunā Dziesmu svētku estrāde iezīmēs robežšķirtni starp pagātni un tagadni, tradīcijām un to mantojumu, brāļu Kokaru balsīm pagātnē un to atbalsīm tagadnē. Filma taps sadarbībā ar jauno režisori Elizabeti Mežuli-Gricmani un operatoru Mārtiņu Jansonu, kuri sekos Jura Joneļa iedvesmai skatītājiem padarīt redzamu to, ko ar savu darbu latviešu mūzikas kultūrā ierakstījuši Kokari.

Filma būs izaugsmes stāsts kā muzikālā daiļuma meklējumu laboratorija. Tā būs liecība par virsvērtību kormūzikā, par absolūto kultūrā. Viens no mērķiem ir atspoguļot to īpašo, unikālo, kas Imantam un Gido Kokariem piemita ik uz soļa, iesaistoties attiecībās ar ikvienu no laikabiedriem. Tā būs viņu kā kormūzikas zīmola atjaunotne, līksme un gara gudrība. Dokumentālā un mākslinieciskā kino valodā savīsies laikabiedru stāsti, ģimenes atmiņas, pašu teiktais, videoarhīvu liecības, kā arī viņu kormūzikas ieraksti. Filmu plānots pabeigt nākamā gada vasarā.

Brāļu Kokaru simtgades pasākumu ciklu rīko Rīgas dome, Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, koncertorganizācija "Ave Sol".

Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība