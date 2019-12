Duo PragaII lien svešā teritorijā, lai nospēlētu koncertu

2019. gada 20. decembrī klubā "Faraons" (Lubānas ielā 113) uzstāsies eksperimentālas popmūzikas duo PRAGAII, izpildot debijas albumā "Sorry, Can't Talk Right Now" iekļautos skaņdarbus. Koncertu papildinās drīmpopa grupa Polifauna kā arī Alise Joste.

Pasākuma norises vieta klubs "Faraons" - Pļavniekos paslēpusies pērle, kura savus zelta laikus piedzīvojusi pirms vairāk kā dekādes. Klubs šobrīd darbojas kā rajona kultūras centrs neapstādināmiem ballīšu un svētku entuziastiem, kas savas vakara gaitas iecienījuši "nolauzt" līdz nākamās dienas pēcpusdienai, savas durvis verot vaļā tikai agrā rīta stundā, plkst. 6.00. Netveramā kluba estētika ir šīs vietas pārsteidzošākais elements – tas katram pašam jāredz. Kolorītā rajona dēļ, kluba administrācija koncerta organizatoriem iesaka pastiprināt apsardzes korpusu. Koncerta organizatori šo ieteikumi plāno ņemt vērā, piesakot rekordlielu apsardzes nodrošinājumu savā koncertu organizēšanas vēsturē.

Šim koncertam sagatavotu programmu veltīs arī drīmpopa apvienība Polifauna un Alise Joste. Duo PragaII koncerta laikā būs dzirdami kopdarbi ar tādiem māksliniekiem, kā Fiņķis un VIŅA. Par mūzikālo noformēju pasākuma nakts daļā rūpēsies elektroniskās mūzikas pārstāvis Bobijs Velns, DJ Vestiena un jaunais, daudzsološais talants Smiltis69, koncerta apmeklētājiem piedāvājot bagātīgu elektroniskās mūzikas skanējumu.

Duo PragaII 2019. gads aizvadīts krāšņi, izdodot debijas albumu "Sorry, Can't Talk Right Now", kā arī uzstājoties festivālos kā "Ezera Skaņas" un "Zemlika", izklaides un mākslas prezentāciju foruma TEDxRiga konferencē, ar savu darbību piesaistot arvien lielāku klausītāju loku. Producents Aleksis Luriņš un elektroniskās mūzikas mākslinieks Kashuks (Kaspars Kubeckis) iepriekš pazīstami strādājot pie citu grupu remiksiem, taču kā duo PRAGAII darbību uzsāka 2015. gadā.

