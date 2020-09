Ekoloģiska mūzika un gardas koncertprogrammas

Rudens krāšņumu var piedzīvot ne tikai Siguldā, bet arī citviet Latvijā, apmeklējot kādu skaistu kultūras notikumu Liepājā, Rēzeknē vai Ventspilī, kur gaidāma gan koncertzāles "Latvija" jaunās sezonas atklāšana, gan Latgales dzejnieces Annas Rancānes jubilejai veltīts koncertuzvedums, gan arī Liepājas ērģeļmūzikas festivāls, kas notiks jau reizi.

Grupas DUCELE koncerttūre MONIKA

Ekoloģiskās mūzikas orķestris "Ducele" sadarbībā ar rakstnieci Noru Ikstenu piedāvā uz grupas "Trīs no Pārdaugavas" dziesmām, pieredzi un piedzīvojumiem balstītu koncertuzvedumu "Monika". Uzvedumā skanēs slavenākās trimdas dziesminieka Viļņa Baumaņa 60.-80. gados ASV radītās, Latvijas PSR nelegāli toreiz izplatītās, Trešo Atmodu tuvinošās dziesmas jaunās un mūsdienīgās skaņās. "Duceles" aranžējumā un atskaņojumā izskanēs "Trīs no Pārdaugavas" repertuārs, kura saturs joprojām izklausās aktuāls gan Latvijā, gan ārzemēs dzīvojošiem latviešiem.

Uzveduma laikā varēs iegādāties "Duceles" jaunāko ierakstu ar Viļņa Baumaņa dziesmām, kā arī Noras Ikstenas grāmatu par grupu "Trīs no Pārdaugavas".

Koncertuzvedumā "Monika" piedalās grupas "Ducele" mūziķi Arnis Veibārdis (balss, ģitāra), Andris Alviķis (balss, kontrabass, perkusijas), Artūrs Uškāns (balss, akordeons, kokle, stabules, mutes ermoņikas) un Mārcis Kalniņš (bandžo, buzuki, ģitāra). Scenārijs un režija – Viktors Runtulis. Koncertuzvedums gaidāms dažādās Latvijas pilsētās jau no 9. oktobra.

KULTŪRAS PROGRAMMA atpūtas centrā LIDO

"Lido" Atpūtas centrs ar savu unikālo ēku aicina savus apmeklētājus uz piesātinātu kultūras programmu. "Lido" Atpūtas centrs ir ne tikai ēdināšanas vieta, bet vieta, kur baudīt kultūru un mākslu, pabarojot ar "Lido" garšām ne tikai savu ķermeni, bet arī dvēseli. Līdz pat septembra beigām katru trešdienu "Lido" piedāvās kādu īpašu koncertprogrammu.

Jau 16. septembrī apmeklētāji tiek aicināti nosvinēt nedēļas trešo dienu kopā ar dziedātāju Ainaru Mielavu. Koncertā skanēs populārākās dziesmas no visiem radošajiem periodiem – "Piekūns skrien debesīs", "Kad mēness jūrā krīt", "Ai, jel manu vieglu prātu", "Tu saviļņoji mani" un citas, kā arī divu jaunu dziesmu pirmatskaņojumi no gaidāmā dziedātāja jubilejas albuma "220 volti".

23. septembra vakarā skatītājus gaida šarmantās aktrises Veronikas Plotņikovas koncertprogramma "60 minūtēs apkārt pasaulei".

Dziedošā Rīgas Krievu teātra aktrise un iecienītā TV3 šova "Dziedi ar zvaigzni" uzvarētāja koncertā izpildīs dziesmas krievu, latviešu, franču, angļu un spāņu valodā, izdziedot dažādu laiku un tautību hitus.

Savukārt mēneša pēdējā trešdiena, 30. septembris, paies kopā ar aktieru Marijas Bērziņas, Mārča Maņjakova un komponista Valda Zilvera koncertprogrammu "Es mīlu dzīvi skaisto". Dažas dziesmas no izrādēm jau sen dzīvo savu dzīvi, un cilvēki pat nezina, ka tās ir no teātra izrādēm. Marija ar Mārci ir saņēmuši brīnišķīgu dāvanu – iespēju izrādēs dziedāt dažādas Maestro dziesmas. 30. septembra koncertā tiks izpildītas dziesmas no teātra izrādēm, tostarp Raimonda Paula, Zigmāra Liepiņa, Jāņa Lūsēna, pie klavierēm esošā Valda Zilvera un vēl daudzu citu komponistu dziesmas.

Katras vakara programmas cenā iekļauts: sagaidīšanas dzēriens, gardas vakariņas, iesildošā daļa ar virtuozo akordeonistu Kasparu Gulbi un koncertprogrammas baudījums.

ANDRIS KEIŠS, OJĀRS VĀCIETIS, RAIMONDS PAULS. Suni ārā nedzenama nakts

Novembra vidū mūzikas namā Daile skatītājus sagaida fantāzija par Ojāru Vācieti, kuru izspēlēs Andris Keišs, Raimonds Pauls un trompetists Oskars Ozoliņš.

Aktieris Andris Keišs, brīžam pārkāpjot, brīžam respektējot un brīžam sapludinot un nojaucot laika robežas, vedinās skatītāju ielūkoties dzejnieka Ojāra Vācieša ģeniālās personības un mākslas pasaulē. Tā būs satikšanās ar publiku, uz kādām dzīves laikā dzejnieks nereti neaizgāja (dzejas vakari, jubilejas un radošās darbības vakari Ojāram Vācietim bija pasākumi, kas mulsināja, šķita lieki un apgrūtinoši, jo svarīgākais bija dzejas un lasītāja intīma, nepastarpināta tikšanās – lasītājs un grāmata), nereti nokavēja, tā radīdams neizpratni un baumas sabiedrībā.

Programma ir muzikāla fantāzija par paša dzejnieka iniciētu, gribētu un viņam nozīmīgu sanākšanu, pārvarot mūžības slieksni, kur vieta atvēlēta gan vācietiskai pašironijai un smiekliem sarunās ar dažādu laiku radošām personībām, gan Raimonda Paula komponētām dziesmām ar Ojāra Vācieša vārdiem, gan skumjām un pasaules sāpei dzejā. Sanākšana, kurā publiski runāt bez cenzūras un laikmeta ierāmējuma. Fantāzijas pamatā Ojāra Vācieša dzīves laikā nepublicētā dzeja, dzejnieka korespondences, interviju un sarunu, literatūras par Ojāru Vācieti pētījumi. Koncertuzvedums II daļās.

Koncerti tiek organizēti, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus un pasākuma apmeklētāju drošībai izsludinātās sanitārā protokola prasības.