Gaidāmais Limp Bizkit koncerts izraisa lielu interesi - tirdzniecībā nonāks papildus biļetes!

28.februārī "Arēnā Rīga" uzstāsies pasaulslavenā amerikāņu repmetāla grupa Limp Bizkit. Biļešu tirdzniecība uz koncertu sākusies 31.oktobrī un piedzīvojusi rekordlielu aktivitāti –fanu zonas biļetes izpirktas vien dažu minūšu laikā. Arī citu kategoriju biļetes lielā skaitā izpirka jau pirmajā dienā, uzstādot vienu no pēdējā laika biļešu pārdošanas rekordiem Latvijā.

Pateicoties lielajai interesei, tirdzniecībā nonāks vēl 100 papildus fanu zonas biļetes, kuras būs iespējams iegādāties "Biļešu Serviss" tirdzniecības vietās 12.decembrī no plkst. 09.00. Fani aicināti būt modri, jo pēc šīm biļetēm vērojams liels pieprasījums, un, visticamāk, tās tiks izpirktas zibenīgi.

Fanu zonas biļete ļaus tās īpašniekam vērot koncertu norobežotā zonā skatuves priekšā un izbaudīt Limp Bizkit uzstāšanos grupas viskarstāko fanu sabiedrībā. Šo biļešu īpašnieku ērtībai tiks atvēlēta atsevišķa ieeja.

Zināms, ka pazīstamie skatuves dumpinieki Limp Bizkit Rīgā izpildīs savus lielākos hitus – "Nookie", "Break Stuff", "Take a Look Around", "My Generation", "Rollin'", "My Way", "Behind Blue Eyes", "Lightz", "Gold Cobra", "Lonely World" un citus. Tas ir jāredz un jāpiedzīvo!