Ielūgums uz Valmieras 736.dzimšanas dienu

Savu 736.dzimšanas dienu svinēšu 26., 27. un 28.jūlijā. Būs svētku gājiens, zaļumballe, sportiskas aktivitātes, tirdziņš, dažādas darbnīcas, filmas un mūzika. Mums uzstāsies "Pērkons", "Dagamba", "Līvi", "The Sound Poets", Inokentijs Mārpls un citi. Es pastāstīšu par sevi un sarūpēšu gardumus. Ja vēlies man ko uzdāvināt, priecāšos par zaļu dzīvošanu – mazāk atkritumu, vairāk laipnības. Ļoti priecāšos, ja atnāksi un dalīsies dzīvespriekā! Tava Valmiera.

Dzimšanas dienā dosimies gājienā. 26.jūlijā, plkst.19.00 no Vienības laukuma līdz Sv.Sīmaņa baznīcai norisināsies vērienīgs gājiens "Valmiera lepojas!".

Svētku koncerti ikviena gaumei. Dzimšanas dienas atklāšanas koncertā, 26.jūlijā plkst.20.30, svētku centrālajā laukumā uzstāsies Ance Krauze, Ieva Kerēvica, Daumants Kalniņš, Mārtiņš Ruskis, grupa "The Sound Poets". Pēc koncerta būs balle kopā ar "MC Orķestris". Savukārt pie Vidzemes Augstskolas Tērbatas ielā 10 tajā pašā laikā, no plkst.21.00 līdz 02.00, uzstāsies studentu improvizācijas teātris ViA Gars, vakaru ierībinās Inokentijs Mārpls, uzstāsies grupas "Plenērs", "Jūdas Graši" un "Tavas Māsas Nāsis". Varēsi atpūsties šūpuļtīklos. Lai nenokavētu sestdienas notikumus, 27.jūlija rītā būs īpašs modinātājzvans. Savu darbu tas sāks plkst.8.00 bez iespējas to pārlikt uz vēlāku laiku. Sestdien, no plkst.11.00 līdz 14.00 Valmieras Kultūras centrā gaidīti mazākie svētku dalībnieki. Uzstāsies popgrupas, būs skatāms koncertuzvedums "Vali, mierā!" un uzvedums "Pasaka nesaka, pasaka pasaka", kā arī izrāde "Vinnijs Pūks ar saviem draugiem". Dažādos laikos Valmieras ielās kursēs arī koncertzāles uz riteņiem – muzikālie autobusi. Braukšana tajos būs bez maksas. Savukārt īstu zaļumballes noskaņu aicinām baudīt Vecpuišu parkā. No plkst.14.00 līdz 19.00 tur būs pūtēju orķestru un bigbendu muzikālais maratons ar dejām. Sestdienas vakara jaudīgākā daļa būs svētku centrālajā laukumā. No plkst. 20.00 līdz 05.00 tur dimdinās un dziedāt līdzi aicinās grupas "Pērkons" un "Līvi", matus ritmā izpurināt varēs kopā ar grupu "Dagamba", savukārt par kārtīgu izdejošanos ballē parūpēsies "Ballīšu orķestris". Svētdien, 28.jūlijā, īstu baudījumu prātam un garam dāvinās koncerts "Bahs un romantika" plkst.13.00 Sv.Sīmaņa baznīcā.

Kustēsimies un lustēsimies. Valmieras dzimšanas diena nav iedomājama bez sportiskām aktivitātēm. Laukumā starp Valmieras Kultūras centru un TC "Valleta" sestdien, 27.jūlijā, no plkst.10.00 līdz 16.00 ikviens aicināts izmēģināt klinšu sienu, orientēšanās sprintu, virtuālās realitātes sporta spēles, interesantas spēles ar degvielas kannām un ugunsdzēsības aparātiem. Sestdien no plkst.12.00 līdz 15.00 laukumā pie Valmieras Kultūras centra gaidīti spēkavīri un sievas. Vai šogad kopā mums izdosies atgūt Latvijas spēcīgākas pilsētas titulu? Plkst.12.00 jau ceturto reizi Dzirnavu ezeriņā tiks dots starts airēšanas slalomam "Valmiera viļņo!", pulcējot ap simts dalībnieku. 27.jūlijā, plkst.18.00 pulcējoties pie Valmieras TIC, aicinām doties ekskursijā "Valmierā zaļa dzīvošana!". 28.jūlijā, plkst.13.00 piedalies velo braucienā. No 26. līdz 28.jūlijam - fotoorientēšanās akcijā. Svētdien tempu atkal kāpināt palīdzēs 3 stundu rogainings Valmieras robežās, startējot plkst.14.00 Valmieras pils teritorijā. Savukārt prātu asināt aicinām, piedaloties Lielajā viktorīnā "Valmierai 736" Valmieras Kultūras centrā 28.jūlijā plkst.11.00. Būs interesanti!

Svētki mazākajiem dzimšanas dienas viesiem. Valmieras jubilejā goda viesi allaž bijuši mazākie svētku apmeklētāji. Viņu prieks ir īstais dzimšanas dienas gars. 27.jūlijā no plkst.10.00 līdz 16.00 Valmieras Kultūras centra laukumā būs daudzveidīgas aktivitātes un radošās darbnīcas ģimenēm ar bērniem. Savukārt Valmieras muzeja teritorijā sestdien no plkst.10.00 līdz 16.00 būs iespēja ceļot laikā un uzzināt par dzīvi senā pilsētā. Būs aizraujoši ne tikai bērniem, bet arī vecākiem un ikvienam interesentam! Atgriežoties mūsdienās, sestdien, 27.jūlijā no plkst.10.00 laukumā pie Vidzemes Augstskolas Tērbatas ielā 10 būs jauno auto parāde. Bet turpat blakus, Valmieras ugunsdzēsēju depo Tērbatas ielā 9, apmeklētāji tiks iepazīstināti ar ugunsdzēsēju glābēju tehniku un aprīkojumu.

Baznīcas gailis ir valmierietis. Tā ir teicis kāds Valmieras bērnudārznieks, jautāts par baznīcas gaiļa nodarbošanos. Un šis domu grauds rotā Valmieras jaunās grāmatas "Baznīcas gailis ir valmierietis" vāku. Grāmatas atvēršana piektdien, 26.jūlijā, plkst.15.00 Valmieras muzeja Garšaugu dārzā. Tikt nedaudz tuvāk baznīcas gailim un priecāties kā Valmiera "pazūd" zaļumā varēs ikviens interesents, jo Valmieras pilsētas svētku laikā, 26.jūlijā plkst.17.00, tiks atklāts atjaunotais Valmieras Sv.Sīmaņa baznīcas tornis. Sestdien no plkst.19.00 līdz 02.00 Vecpuišu parkā varēs klausīties Valmieras aktieru ieskaņotus vairāk nekā 30 dažādu formu darbus par Valmieru. Par īpašu un neatkārtojamu svētku rotu parūpēsies māksliniece Edīte Pauls-Vīgnere ar izstādi "Koronetes" Valmieras muzejā 26.jūlijā no plkst.16.00. Savukārt sestdien plkst.22.00 pie Gaujas tramvaja piestātnes būs brīvdabas kino – filmas ar Valmieras iedvesmotiem sižetiem.

Prieks vēderam un sirdij. Jau tradicionālajam amatnieku un mājražotāju tirgum svētku sestdienā pirmo reizi pievienosies arī bērni un jaunieši. Piektdien, 26.jūlijā, no plkst.17.00 un sestdien, 27.jūlijā, no plkst.9.00 rātslaukumā norisināsies "Valmieras garšu festivāls" ar restorānu Valmieras svētku garšām.

Valmieras pilsētas svētku sestdienā, 26.jūlijā, ap pusnakti debesīs krāšņi uzziedēs ugunspuķes. Un pāri visam – dzīvojam zaļi Valmierā, tāpēc būsim sagatavojuši arī zaļos padomus svētku svinēšanai. Valmieras pilsētas svētku programma skatāma mājaslapā www.valmiera.lv sadaļā "Kultūra".

Valmieras pilsētas svētkus atbalsta: SIA "PATA TIMBER", AS "SEB banka", AS"Citadele banka", "Latio", SIA "VALPRO", GRASBERGS Z/S "Zilūži", veikparks "Ranchoparks", VSIA "Valmieras drāmas teātris", Valmieras peldbaseins, Gaujas Stāvo krastu Sajūtu parks, Rimi, Ādažu čipsi, "DRAKO", vietējais "top!", AS "Latvijas valsts meži", koncertzāle "Valmiera", restorāns "Rātes Vārti", kafejnīca "Jauna Saule", SIA "Valmiermuižas alus", SIA "Artifex plus", SIA "Rūjienas saldējums", "Zaķumauižas ūdens", "Cēsu alus". Informē portāls "Valmieras Ziņas".

Pasākuma laikā var tikt fotografēts un filmēts. Fotogrāfijas un videomateriāli var tikt izmantoti Valmieras pilsētas pašvaldības publicitātes vajadzībām.