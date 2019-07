Jau 11.jūlijā Latvijā uzstāsies britu rokmūzikas dīva Bonija Tailere

11.jūlijā Dzintaru koncertzālē ar grandiozu solo koncertu viesosies britu dziedātāja Bonija Tailere. Viņa izpildīs savus superhitus "The Best", "It's a Heartache", "Total Eclipse of the Heart" un citas klausītāju iemīļotas dziesmas, kā arī jaunāko veikumu no martā izdotā albuma. Šī būs vienīgā dziedātājas uzstāšanās Baltijas valstīs!

Šobrīd mūziķe devusies plašā koncerturnejā un vasaras mēnešos uzstāsies Īrijā, Krievijā, Somijā, Ungārijā, Norvēģijā, Vācijā, Šveicē, Lielbritānijā un arī Latvijā.

Bonijas Taileres unikālā balss padarījusi viņu par vienu no atpazīstamākajām vokālistēm pasaules populārajā mūzikā. Neparastā tembra dēļ viņa salīdzināta pat ar Rodu Stjuartu un Džoniju Kešu! Tieši viņa izpildījusi slavenās dziesmas "The Best" oriģinālversiju, ko vēlāk iedziedājusi arī Tīna Tērnere.

Singli "Total Eclipse of the Heart" un "It's a Heartache" katrs pārdoti vairāk kā 6 miljonus lielā tirāžā un ir iekļauti visu laiku labāko dziesmu sarakstā. Arī dziesmas "Lost in France", "Holding out for a Hero", "If You Were A Woman (And I Was A Man)", "More then a Lover" un citas sasniegušas atzīstamus panākumus. Kopā pārdoti vairāk kā 100 miljoni Taileres ierakstu kopiju. Viņa uzstājusies kopā ar izciliem dziedātājiem, izpildot duetus ar tādiem māksliniekiem kā Andrea Bočelli, Meatloaf, Rods Stjuarts, Klifs Ričards un citiem.

Savas muzikālās karjeras laikā Bonija Tailere izdevusi 17 studijas albumus, trīs reizes bijusi nominēta Britu mūzikas balvai un trīs reizes Grammy balvai. 2019.gada martā iznācis dziedātājas jaunākais albums ar nosaukumu "Between the Earth and the Stars".

Savu albumu radīšanā dziedātāja savulaik sadarbojusies ar tādiem grandiem kā Niks Kēršovs, Džordžio Moroders, Dīters Bolens un citi, bet jaunākā albuma tapšanā piedalījusies titulētā dziesmu autore Eimija Vedža, kas sacerējusi daudz mūsdienu hitu, piemēram, Eda Šīrana Grammy balvu ieguvušo singlu "Thinking out Loud". Viņa īpaši Tailerei sarakstījusi 3 jaunas dziesmas. Kritiķi jauno albumu novērtējuši kā mūsdienīgu un pārsteigumiem bagātu.

11.jūlijā Dzintaru koncertzālē Latvijas skatītājiem būs lieliska iespēja gan novērtēt Bonijas Taileres jaunās dziesmas, gan dziedāt līdzi iemīļotākajiem hitiem, un jauki pavadīt vasaras vakaru patīkamā atmosfērā.

Biļetes uz koncertu iespējams iegādāties visās Biļešu servisa tirdzniecības vietās.